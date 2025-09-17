Entran a competirle a Cepeda por el aval para la Presidencia: hay precandidata conservadora

Senador Efraín Cepeda y representante Juana Carolina Londoño. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, una nueva aspirante a la Presidencia saltó al ruedo político. Se trata de la representante por Caldas del Partido Conservador Juana Carolina Londoño, quien competirá junto con el senador Efraín Cepeda para quedarse con el aval de la colectividad.

Lea: “Petro ha tratado de utilizar todos los caminos para aplazar o suspender elecciones”.

“Hoy doy un paso firme: aspiro a la Presidencia de Colombia y como precandidata voy a liderar la vocería del Partido Conservador hacia el 2026. Propongo un proyecto serio, con experiencia, que brinde seguridad, empleo y transparencia. No venimos con discursos, sino con ideas y resultados”, indicó Londoño.

Londoño es abogada y en 2022 llegó a la Cámara de Representantes tras obtener 17.672 votos para ocupar una silla por Caldas. Integra la Comisión Segunda, que aborda temáticas de seguridad nacional.

Con su anuncio se convierte en la segunda aspirante oficial del Partido Conservador, agrupación que viene adelantando diálogos con otras fuerzas (Partido Liberal, de la U, Cambio Radical y Centro Democrático) para conformar un bloque que le compita al proyecto progresista del presidente Gustavo Petro en los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

La representante primero deberá competir contra el senador y expresidente del Congreso Efraín Cepeda, quien recientemente lanzó su precandidatura con la premisa de saber cómo “derrotar” al jefe de Estado, pues con su presidencia en el Senado logró hundir varias reformas clave para el oficialismo, así como la consulta popular que Petro promulgó ante el hundimiento de la reforma laboral.

La colectividad, que es dirigida por la senadora Nadia Blel, no ha definido qué mecanismo usará para la elección de su candidato oficial, que posteriormente someterá su nombre a la votación de la consulta interpartidista que se está pensando para marzo de 2026.

Lea también: Cepeda presentará denuncia penal por campaña sucia contra Corcho que buscan atribuirle al Polo.

Igualmente, Cepeda mencionó en entrevista con El Espectador que tanto el Conservador como otros partidos deberían buscar estrategias para que el abanico de precandidatos se reduzca notablemente a marzo.

“Hay conversaciones, yo no soy vocero de esas conversaciones, pero lo fui cuando estaba como presidente del Partido Conservador. Y sí, el peor de los escenarios es llegar a marzo con diez candidatos y la izquierda con uno solo, nos pulverizan. Por eso hay que buscar mecanismos justos y avalados por los partidos”, dijo Cepeda.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.