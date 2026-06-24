Es oficial: CNE declara a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

CNE en audiencia de escrutinios. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El abogado Abelardo de la Espriella fue declarado oficialmente como presidente de Colombia por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El paso se concretó este miércoles pasadas las tres de la tarde. Revisadas las reclamaciones y finalizados los escrutinios a nivel municipal, departamental y nacional, el avalado por Defensores de la Patria es ahora el nuevo jefe de Estado tras confirmarse que derrotó al senador Iván Cepeda.

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde), confirmó que –tras revisar el preconteo– los resultados oficiales y vinculantes del escrutinio le dieron la victoria a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. En la audiencia, que se extendió por tres días, estuvieron presentes la Misión Observación Electoral, la delegación de la MOE Internacional y el Registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, así como delegados de la Procuraduría.

“Cada solicitud fue atendida, cada voto fue contado y solo cuando se agotó este examen y no antes, damos por terminado el escrutinio y damos paso a esta declaratoria”, dijo Quiroz. “Se invita al candidato y a su fórmula vicepresidencia a hacer la entrega oficial de las credenciales el día de mañana”, finalizó.

Lea: Iván Cepeda y Aida Quilcué repiten en el Congreso: aceptaron curules de oposición

Si bien desde el mismo 21 de junio se dio un reconocimiento generalizado de la victoria de De la Espriella, Cepeda y su principal promotor, el saliente presidente Gustavo Petro, se negaron a aceptar los resultados hasta que se diera el escrutinio. Se excusaron, en una actitud hasta este momento atípica en la democracia colombiana, que la diferencia era solo de poco más de 250.000 votos.

No obstante, conforme pasaron los escrutinios, esa diferencia aumentó cerca de 2.000 votos y confirmó que el abanderado de Defensores de la Patria obtuvo la victoria con 12’960.166 votos, mientras que el avalado del Pacto Histórico llegó a los 12’708.312. En total, se registraron 25’668.478 sufragios y la diferencia entre los candidatos llegó a 251.854. Tras los escrutinios, Abelardo de la Espriella ganó 624 votos más, mientras que Cepeda perdió 400 que le habían contabilizado erróneamente.

Tras este reconocimiento, y el de varios mandatarios a nivel internacional que celebran la llegada de De la Espriella al poder, el abogado de 47 años se posesionará como jefe de Estado el próximo 7 de agosto, cuando el primer presidente de izquierda le entregue la banda presidencial y se retire de la Casa de Nariño.

Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptaron las curules en el Congreso

Además, luego de la confirmación de los escrutinios, que sobrellevaron más de 50.000 reclamaciones del Pacto –las cuales no tuvieron sustento jurídico para avanzar-, el país dio un viraje hacia la derecha, fuerza política que retorna al poder luego de cuatro años en la oposición.

Le recomendamos: “Es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota”: Abelardo de la Espriella

Durante la audiencia de escrutinios y justo antes de la declaratoria oficial, el excandidato del oficialismo, a través de sus apoderados, aseguró que acepta la curul que le corresponde por el estatuto de oposición en el Senado de la República. Eso mismo hizo su exfórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, quien ocupará un escaño en la Cámara de Representantes.

Incluso, unas cuantas horas antes de que se conociera el resultado, el excandidato Cepeda ya reconocía su derrota públicamente desde su sede de campaña. Hacia las nueve de la mañana de este miércoles Cepeda, pero tres días después de las elecciones, manifestó: “Como candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente en este estado del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

Y agregó: “Lo hago porque creo profundamente en la democracia, porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la liberación pública a lo largo de nuestra historia republicana”.

Lo siguiente es el empalme, sobre el cual hay expectativa de si De la Espriella y Cepeda aparecerán o no en público dando inicio a ese proceso.

Vea aquí la resolución oficial:

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.