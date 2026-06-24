“Es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota”: Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella es el candidato del movimiento Defensores de la Patria. Foto: AP

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se pronunció luego de que Iván Cepeda reconociera los resultados electorales que le dieron la victoria al candidato de Defensores de la Patria.

Así lo confirmó un comunicado emitido por su oficina de prensa, en el que manifestaron lo positivo de que aceptara su derrota: “Es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio”, se leen en la misiva.

“El Presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó nota de su mensaje, incluyendo los señalamientos formulados y las propuestas planteadas en el marco de ese pronunciamiento. El compromiso del gobierno entrante, tal como lo expresó el Presidente electo en su discurso de victoria, será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas”, agregaron.

Además, en el comunicado se asegura que De la Espriella gobernará “en beneficio de todos los colombianos, sin distinción alguna y sin importar por quién hayan votado. Su propósito es trabajar por la unidad nacional, con el pueblo y para el pueblo. La campaña electoral ha terminado”.

“Es momento de unir esfuerzos alrededor de los grandes desafíos del país. Los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que durante los últimos años debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos”, finalizaron.

Estas declaraciones llegan luego de que iniciara una etapa en la que De la Espriella le ha bajado al tono de sus declaraciones públicas, sobre todo respecto al trato que mantendría con la oposición. Aunque en un primer momento De la Espriella aseguró en campaña que “destriparía a la izquierda”, en su discurso de agradecimiento, tras recibir los resultados del preconteo, matizó su discurso y aseguró que Cepeda y la izquierda podrían hacer oposición con garantías.

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