Iván Cepeda y Aida Quilcué repiten en el Congreso: aceptaron curules de oposición

Iván Cepeda y Aida Quilcué en el cierre de campaña Foto: Laura Salomón Prieto

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Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptaron las curules que les corresponden según el estatuto de oposición, en medio de la audiencia nacional de escrutinios en la que se espera de manera pronta que Abelardo de la Espriella sea declarado presidente de Colombia. Cepeda aterriza nuevamente en el Senado y Quilcué llega a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Ambos ocupan actualmente un escaño en el Senado y continuarán los próximos cuatro años recorriendo los pasillos del Legislativo.

“Por medio del presente me permito manifestar formalmente, que conforme al escrutinio general de la elección presidencial, como candidato que sigo en votos a quien resultó electo presidente de la República, es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en el Senado, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática”, manifestó Cepeda.

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Por su parte, Quilcué hizo lo propio. “Es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en la Cámara de Representantes. Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática”, dijo.

Este estatuto de oposición sirve para dar garantías concretas a quienes salen perdedores en segundo lugar tras una contienda presidencial. Esa regla busca que la principal fuerza derrotada en la elección no quede completamente excluida del Congreso.

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Unas horas antes de que se conociera esta noticia, fue el mismo candidato quien reconoció su derrota ante Abelardo de la Espriella. Hacia las nueve de la mañana de este miércoles Cepeda manifestó: “Como candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente en este estado del escrutinio, he decidido aceptar el resultados que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”. Y agregó: “Lo hago porque creo profundamente en la democracia, porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la liberación pública a lo largo de nuestra historia republicana”.

Además, señaló que “aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad y guardar silencio frente a hechos que consideramos graves”. En esta línea, sostuvo que existió una “evidente” injerencia del exterior en las elecciones nacionales, puntualizando en el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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“Denunciamos que la campaña de De la Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial. No aceptamos esas prácticas que han afectado la transparencia de este proceso”, resaltó Cepeda.

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