El futuro de Quintero en el Pacto Amplio, la consulta de López y otras movidas electorales

La reunión entre Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, realizada ayer en la casa del candidato del Pacto Histórico, reavivó las dudas sobre quiénes integrarán la consulta del Pacto Amplio para escoger al abanderado de la izquierda.

El encuentro fue confirmado por el precandidato Roy Barreras (La Fuerza) durante la inauguración de su sede de campaña. Allí comentó que la próxima semana se inscribirán los cuatro ante la Registraduría e hizo invitación a los precandidatos Clara López y Luis Gilberto Murillo para que hagan parte del Pacto Amplio.

La duda surge porque Barreras no mencionó al candidato por AICO, Daniel Quintero, quien había sido anunciado como participante del Pacto Amplio e incluso estuvo en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico que tuvo lugar en octubre, aunque se retirara en el último momento.

Frente a esto, Quintero le dijo a El Espectador que, pese a no estar presente en la reunión del martes, sí está contemplado para hacer parte de esa coalición. En la reunión, “Iván Cepeda mencionó que yo iba a estar en la consulta y después yo hablé de forma individual con cada uno de los que estuvieron ahí”, agregó el candidato por AICO.

El Espectador contactó a Roy Barreras para confirmar el ingreso de Quintero a la coalición del Pacto Amplio, pero el candidato prefirió no referirse al asunto.

Quintero propuso ampliar el espectro más allá de la izquierda para que la consulta “desde Claudia hasta Cepeda”, según dijo en conversación con El Espectador. También afirmó haber conversado con el exembajador Luis Gilberto Murillo y el exalcalde de Cali Maurice Armitage.

Este último aseguró esta semana que irá solo a primera vuelta, pero ha sido clave en la conformación de consulta ‘La Alternativa de la gente’ convocada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien intenta construir a contrarreloj una opción de centro que llegue al tarjetón del 8 de marzo.

Entre los nombres están Leonardo Huertas, quien consiguió su aval por firmas; Juan Fernando Cristo, que medita su decisión entre ambas opciones; Maurice Armitage, que rechazó la propuesta de la exalcaldesa; y Sergio Fajardo, quien decidió en diciembre ir solo a primera vuelta. Sin embargo, según López, estarían conversando con Fajardo, aunque el candidato no se ha pronunciado al respecto.

🇨🇴 ¡Colombia: te propongo una tercera consulta! Te propongo la oportunidad de escoger una candidatura distinta al uribismo y al petrismo, que sea realmente una alternativa sin odios, sin corrupción y con soluciones que representen a las mayorías del país.

¡El 8 de marzo esta… pic.twitter.com/wY80liLILN — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 21, 2026

Otra de las movidas electorales fue el coaval que recibió el exministro Mauricio Lizcano por parte del partido Alianza Social Independiente (ASI). En la última semana, la Registraduría aprobó 1,8 millones de rúbricas presentadas por el candidato y su movimiento ‘Colombianismo’.

“Recibir el respaldo del ASI en esta carrera por la Presidencia es un espaldarazo significativo para nuestra aspiración. Es un voto de confianza que nos compromete profundamente”, afirmó Lizcano. “Aquí no hay acuerdos burocráticos ni cálculos políticos; aquí hay coincidencias de fondo, principios y una visión común de país”, añadió.

Lizcano ha descartado participar en consultas interpartidistas a la Presidencia. Sin embargo, ha anunciado que realizará una gira nacional que denominó ‘La Otra Consulta’.

