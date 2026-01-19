El centro busca su propia consulta: Claudia López, Cristo y Armitage abren la puerta

Maurice Armitage, Claudia López y Juan Fernando Cristo conversaron sobre la posibilidad de una tercera consulta en marzo que agrupe al centro. Foto: Archivo Particular

El 8 de marzo el país no solo elegirá su próximo Congreso; también los colombianos podrán participar en una de las dos consultas inscritas ante la Registraduría que buscan elegir un candidato único por cada extremo político para enfrentarse en primera vuelta. Por un lado está la Gran Consulta por Colombia, que agrupa fuerzas de centroderecha; por el otro, el Pacto Amplio, que busca darle continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Hasta ahora, el centro no aparecía como uno de los sectores que participaría en consultas, tras la decisión de Sergio Fajardo de no medirse en marzo. Sin embargo, esta semana varios precandidatos de ese sector han planteado la posibilidad de impulsar una consulta que los agrupe.

La primera en abrir la puerta a esta nueva consulta fue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien desde sus redes sociales planteó la posibilidad de construir una tercera vía en las consultas de marzo.

“Sé que no soy la única a la que esto le quita el sueño. Consultas el 8 de marzo y ¿solo podremos escoger entre el candidato de Uribe y el candidato de Petro?“, agregó la candidata por el movimiento de firmas Imparables.

Esta tercera consulta empezó a cocinarse la semana pasada cuando López se reunió por separado con Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage para plantearles esa posibilidad, confesó Armitage en diálogo con El Espectador.

“Yo sí voy a ser candidato a la presidencia de Colombia […], tengo varias opciones que me están proponiendo algunos partidos, pero sería imprudente dar nombres hasta que no se oficialice”, agregó el exalcalde de Cali.

Confirmó que está considerando la posibilidad de unirse a estos dos aspirantes en una tercera consulta en marzo; de no consolidarse, iría solo a la primera vuelta. “Yo sé que Cristo está en la misma disyuntiva mía: lo está pensando, y yo lo estoy pensando”, le dijo Armitage a El Espectador.

Por su parte, Juan Fernando Cristo afirmó que no está del todo seguro de unirse a la consulta del Pacto Amplio. El exministro tiene varias diferencias con el gobierno actual a pesar de haber estado en su gabinete, en temas como la paz total y la Asamblea Nacional Constituyente y la paz total. A su vez, no se siente identificado con la ala de izquierda que se ha construido alrededor del Pacto Amplio, y cree que esta iniciativa debería abrirse a otros sectores más liberales.

Cristo dejó abierta la posibilidad de construir un tercer camino con sectores de centro como Claudia López o Maurice Armitage, con quien afirma haber conversado. Sin embargo, tomará una decisión solo después de reunirse esta semana con el senador Iván Cepeda, quien lidera las encuestas.

No sería la primera vez que Cristo participa en una consulta presidencial: ya lo hizo en la consulta del Partido Liberal con la que esa colectividad definió su candidato para las presidenciales de 2018. En esa jornada, Cristo obtuvo 320 mil votos y fue superado por Humberto de la Calle, quien alcanzó un poco más de 362 mil sufragios a su favor.

Otro de los candidatos que ha rechazado ambas consultas es el exministro Mauricio Lizcano. Este lanzó “La Otra Consulta”, un mecanismo alternativo de participación ciudadana, con el que descarta participar en consultas interpartidistas y afirma que irá solo a primera vuelta.

“Hoy decidí aquí en Manizales que no voy a ninguna consulta de partidos. No porque no las respete, sino porque creo seriamente que hay que enfocarse en lo importante, no en lo conveniente. Nuestra consulta es con la gente, no entre políticos”, afirmó en un comunicado de prensa Lizcano.

Aunque no ha hecho parte de esta tercería, encabezada por la exalcaldesa López, si la propuesta toma fuerza podría ser tenido en cuenta en la convocatoria para una nueva consulta.

