El rostro detrás de Gaitana IA: la “candidata al Congreso” hecha con inteligencia artificial

GaitanaIA es un proyecto desarrollado por Carlos Redondo. Foto: Cortesía Carlos Redondo.

En redes sociales viene circulando contenido relacionado con una “candidata al Congreso” hecha con inteligencia artificial. Se trata de GaitanaIA, un proyecto desarrollado por el ingeniero mecatrónico Carlos Redondo, quien asegura, a través de esta IA se busca generar una “herramienta de consenso” en la que se digitalizaron “los procesos democráticos que se utilizan desde hace mas de 800 años en las comunidades Zenú”.

La propuesta de Redondo, quien es candidato al Senado con un aval conseguido a través de recolección de firmas, es que por medio de esta inteligencia artificial, varias comunidades indígenas puedan manifestar sus posturas respecto a temas a legislar en el Congreso y que las personas que ocupen la curul de este proyecto solo puedan tomar decisiones basadas en el consenso que logre promediar la IA. Cabe aclarar, que tanto la curul al Senado como la de la Cámara, por la que se postuló Alba Luz Rincón, hacen parte de la circunscripción indígena.

Redondo hace parte del resguardo indígena Reparo-Torrente, de la comunidad Zenú y manifiesta que desarrolló esta IA con el propósito de “poner el Congreso en manos de la gente y legislar con datos. Creemos que Gaitana va a poner la vara bien alta en el Congreso, ya no veremos tanto homenaje a patrocinadores de los congresistas y veremos leyes que afecten realmente a la gente”.

Gaitana aspira a la Cámara y al Senado.

En las elecciones al Congreso, pide los tarjetones indígenas y vota marcando el logo IA.

📅 Ocho de marzo. pic.twitter.com/VOSbxE7JRq — Gaitana IA (@Gaitanaia) January 16, 2026

Este proyecto abre la puerta para la discusión respecto al uso de inteligencia artificial en la política y genera cuestionamientos sobre la regulación de este tipo de iniciativas. Al respecto, Redondo afirma que esta IA estuvo en una fase inicial con la que se pretendía generar misterio entre los usuarios, razón por la que se compartieron los videos iniciales en su cuenta de Instagram, pero que ya han pasado a la “revelación”.

El tema aún genera conmoción, sin embargo, los entes de control electoral no se han manifestado al respecto y la iniciativa de Redondo ya se encuentra registrada para aparecer en el tarjetón electoral de la circunscripción indígena.

