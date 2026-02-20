Cristo, De la Espriella y Cepeda: estas son las movidas electorales que marcaron la semana

Aspirantes a la presidencia Juan Fernando Cristo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

Faltando poco más de tres meses para las elecciones presidenciales el pulso de esta semana estuvo enfocado en acciones de tutela, giras por Colombia e invitaciones y cuestionamientos sobre nuevos debates. El asunto más reciente fue la tutela interpuesta por Juan Fernando Cristo contra Abelardo de la Espriella, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al nombre y a la honra. La acción de Cristo se basa en declaraciones públicas que ha hecho el candidato De la Espriella -a través de redes sociales-, en las que asegura que el candidato tiene presuntas relaciones societarias y contractuales con un contratista del Estado.

“Ante la negativa a rectificar, recurro a la justicia para obtener una rectificación por parte del señor De la Espriella que cumpla con los requisitos legales y constitucionales. Una persona que aspira a la presidencia de la República no puede ir hablando así ante los medios, sin pruebas. Es una responsabilidad enorme”, dijo el exministro.

Ante la negativa del candidato @ABDELAESPRIELLA de rectificar sus calumnias e informaciones falsas, he decidido acudir a la justicia y radicar una acción de tutela. pic.twitter.com/4fTvkFlY1X — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 20, 2026

También en relación con Juan Fernando Cristo, el presidente de la Cámara, Julián López, aseguró que apoyará al candidato de En Marcha en su campaña presidencial. López, quien renunció recientemente al partido de la U, fue recibido por el candidato con un agradecimiento por sumarse a “la defensa de los derechos y valores liberales apoyando nuestra campaña”.

Mientras tanto Abelardo de la Espriella continuó su gira por Colombia, en la que recientemente ha recorrido Ibagué -donde se presentó en un auditorio del conservatorio de la ciudad junto al director de la institución generando revuelo en la opinión pública-, Villavicencio y ahora Santander. Además, el precandidato manifestó en sus redes sociales, nuevamente, la intención de debatir con el precandidato Iván Cepeda quien recientemente dijo en entrevistas a medios de comunicación que no le ha cerrado la puerta a debatir bajo condiciones justas.

Colombia tiene derecho a escucharnos y a vernos a los candidatos, debatir sobre las ideas y propuestas: si quieren un modelo fracasado como el que representa Iván Cepeda o uno de avanzada y futuro, como el que yo propongo.



Por fin, Cepeda admite que contempla salir de su… pic.twitter.com/a1NmHQWAJa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) February 20, 2026

Por su parte Cepeda asistió este viernes a un evento en la Universidad Autónoma de Colombia, en el centro de Bogotá, para conversar sobre las propuestas que tiene su candidatura en relación con los derechos de las mujeres. Dentro del evento participaron personas como la exministra Susana Muhammad, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y la senadora María José Pizarro.

Desde el centro político Claudia López y Leonardo Huerta estuvieron este viernes en Cartagena donde continuaron su gira por los territorios de Colombia promoviendo la llamada consulta de las soluciones, que al igual que la consulta de derecha y de izquierda, se medirán en urnas el próximo 8 de marzo para definir el candidato o la candidata que quedará elegida para ir a las contiendas presidenciales el 31 de mayo.

Por último, la precandidata Paloma Valencia estuvo en Antioquia, donde expuso sus propuestas respecto a este departamento y a la capital del mismo, Medellín, de cara a las elecciones.

