Grupo de exmandatarios regionales inscribirá comité de firmas para elecciones de 2026

Reunión de un grupo de seis exgobernadores y exalcaldes que durante los últimos meses se reunieron para formar una coalición de cara a las presidenciales del 2026, anunciaron que se irán por el camino de las firmas para avalar a cualquier de los integrantes del grupo, en el que están Héctor Olimpo Espinosa (exgobernador de Sucre), Juan Guillermo Zuluaga (exgobernador de Meta), Aníbal Gaviria (exgobernador de Antioquia), Juan Carlos Cárdenas (exalcalde de Bucaramanga), Jaime Pumarejo (exalcalde de Barranquilla) y Juan Carlos Saldarriaga (exalcalde de Soacha). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este lunes se sumará un nuevo comité para recoger firmas de cara a las elecciones de 2026. Un grupo de exmandatarios inscribirá el grupo “La Fuerza de las Regiones”.

En la inscripción estarán los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga (Meta), Héctor Olimpo (Sucre) y Aníbal Gaviria (Antioquia) y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas. El plan que tienen es, en noviembre y a través de un mecanismo de encuestas, elegir un candidato único que se mida en las elecciones y que los otros lo respalden en su aspiración.

Desde hace ya varios meses, este grupo se ha reunido de cara a definir una hoja de ruta para una participación conjunta en las elecciones presidenciales de 2026. La unión se da, sobre todo, por dos factores. El primero es su interés en fortalecer la participación de las regiones en las conversaciones nacionales; un tema que ha tomado relevancia en los últimos temas por, entre otros, la profunda cirugía al Sistema General de Participaciones y por el referendo regional, que inició ya su trámite en el Congreso.

El segundo factor tiene que ver con la oposición que estos han hecho al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde distintos escenarios, han cuestionado políticas claves para el actual mandatario, como la paz total, por el impacto que estas han tenido en sus respectivas regiones.

En ese grupo también estaba Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla del charismo. Sin embargo, su aspiración habría frenado luego de que fuera nombrado como nuevo director del diario económico Portafolio (de la Casa Editorial El Tiempo).

En una reciente entrevista con El Espectador, Olimpo aseguró: “Se ha dado un gran esfuerzo de familias colombianas por formarse, por estudiar, por pagar sus especializaciones, sus maestrías en las regiones, donde hoy tenemos un capital humano mucho más formado e informado, que está ávido de que se le entreguen posibilidades. Nosotros representamos ese anhelo de la región por ser mucho más protagonista en el escenario nacional. Estamos explorando una ruta que nos permita representar este pensamiento en el escenario político nacional que viene”.

