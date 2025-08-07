Uribe tiró línea electoral, pidió un nuevo Plan Colombia y retomar relaciones con Israel

El expresidente Álvaro Uribe en los Juzgados de Paloquemao. Foto: Óscar Pérez

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a las manifestaciones que hubo este 7 de agosto en varias ciudades del país a su favor, tras la condena en su contra a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin referirse directamente al proceso judicial, el exmandatario habló de lo que, a su juicio, debe ser el próximo gobierno.

“Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”, dijo.

El expresidente Álvaro Uribe da un mensaje de gratitud a los colombianos que masivamente asistieron a las marchas en todo el país. pic.twitter.com/hs51emGU0O — El Espectador (@elespectador) August 7, 2025

En un video de cuatro minutos y 16 segundos, Uribe dio línea de lo que serían los argumentos para la campaña del Centro Democrático -que aún no ha escogido candidato presidencial entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y el senador Andrés Guerra-.

“Que tengamos un gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga y construyan los cimientos de la libertad en la educación, el deporte, la cultura y en el emprendimiento de los jóvenes. Que nuestros jóvenes no tengan que vivir del microtráfico que encuentren su dignidad material y espiritual en la ciencia y en la creatividad”, afirmó sobre sus expectativas para 2026.

También habló de tres temas que han capitalizado las conversaciones políticas: trabajo, impuestos y la reforma a la salud. “Un país que no se destaque por las mayores tasas de impuestos, sino por los mayores niveles de confianza, inversión productiva y generación de empleo de calidad. Una Colombia de economía fraterna, que trabajadores y empresarios remen en la misma dirección. Un país que su sistema de salud, mixto, privado y solidario, con prevención y atención oportunas, confronte el discurso estatista al neocomunismo que alarga las filas de espera mientras sigue la destrucción del avanzado. Un gobierno que no pretenda gastarse las reservas pensionales de trabajadores, mujeres y jóvenes para compensar el derroche”, aseguró el exjefe de Estado.

También se refirió a las fricciones en las relaciones internacionales de Colombia: “Necesitamos un gobierno aliado con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspicien. Necesitamos un nuevo plan Colombia con los Estados Unidos y la alianza con Israel que no excluye la vocación de construir a la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino”.

Pero, además, se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe. Hace exactamente 60 días, el pasado 7 de junio, el precandidato fue atacado por un sicario que le disparó a la cabeza. Desde entonces, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe en Bogotá:

“Pasa por mi mente la conjunción de razas de esta nación. Detrás de la piel multicolor de los colombianos veo rostros con profunda fe que elevan plegarias al cielo por la salud de Miguel Uribe Turbay”.

Finalmente, agradeció de nuevo a quienes marcharon este jueves: “La libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad cercano ya por el momento de la vida que hará sentir menos firmeza física en mis manos pido a di Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”.

