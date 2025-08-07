Imagen favorable de Petro llega al 37 %, según nueva encuesta de Invamer

El presidente Gustavo Petro dio inicio a su último año en el poder desde el Amazonas en compañía de varios miembros de su gabinete. Foto: Presidencia de la República - Juan Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al comenzar su último cuarto de año en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro mantiene una imagen favorable en niveles similares a los registrados durante la mayor parte de su mandato. Según la más reciente encuesta de Invamer, su aprobación se ubicó en el 37 %.

La encuesta fue contratada por Noticias Caracol y Blu Radio. Los temas por los que indagó fueron: estado de ánimo, aprobación del presidente, imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Tuvo un margen de error de 2,95 % con un nivel de confianza de 95 %. (Puede encontrar la encuesta completa al final de este artículo).

Puede leer: Uribe tiró línea electoral, pidió un nuevo Plan Colombia y retomar relaciones con Israel

Desde mayo de 2023, la aprobación de Petro ha oscilado por encima del 30 %. En la medición de marzo pasado —basada en 1.200 encuestas— su aprobación fue del 35 %, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales en los últimos seis meses.

El resultado contrasta con el del expresidente Iván Duque, quien al entrar en su cuarto año de gobierno, en agosto de 2021, registraba una imagen favorable del 29 % y una desfavorable del 68 %. En el caso de Petro, la desaprobación es diez puntos menor: 58 %.

Le puede interesar: “Colombia no reconoce la soberanía del Perú en la isla”: Petro desde Leticia

Invamer también midió la imagen de la vicepresidenta Francia Márquez. Desde noviembre de 2024 —cuando comenzó a evaluarse su gestión en esta encuesta— su desaprobación ha subido cuatro puntos, pasando del 66 % al 70 %.

El resultado de Petro es coherente con la percepción general del rumbo del país. El 31 % de los encuestados considera que Colombia va por buen camino, mientras que el 64 % opina lo contrario. Este indicador se ha mantenido en niveles similares desde julio de 2024.

Además: Francia Márquez irá a Leticia y se reencontrará con Petro luego de su ruptura

En cuanto a los principales problemas del país, el 32,8 % señaló el orden público, el 18 % el desempleo o la economía, y el 13,7 % la corrupción.

Esta es la encuesta completa:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.