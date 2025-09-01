“El presidente es el principal garante de las elecciones”: Juan Carlos Cárdenas

Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. Foto: El Espectador

¿Cuál es su ideología, cómo se define políticamente?

Hoy estamos polarizados con la ideología. Nosotros somos de las regiones, ese es mi verdadero sentimiento. Así me identifico, como un hombre de regiones.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Casa de Nariño?

Dos cosas. Invitar a los colombianos a hacer para resolver nuestros grandes problemas. Y la segunda, que los colombianos debemos entender que la política nos corresponde a todos. Un mensaje para los 17 millones que no están votando: tienen que entender que son quienes elegirán al próximo presidente y ahí es que transformaremos nuestro país.

¿A qué le daría continuidad del actual gobierno?

Yo diría que hay que avanzar en la transición energética, pero no así. Para lograrla debemos aprovechar nuestros recursos naturales –como petróleo y gas–. Ya cuando tengamos los recursos suficientes, la haremos muy bien. Tarzán no soltaba un bejuco hasta no tener agarrado el otro. Para hacer la transición energética no se puede dejar de explotar petróleo y gas.

Y por el contrario, ¿con qué proyecto o programa acabaría?

El proceso de paz con los grupos irregulares. Toca recoger lo que se ha hecho en este gobierno. Sí hay que llegar como Estado a los territorios, porque tenemos más de la mitad de la población en pobreza monetaria y absoluta, con departamentos como el Chocó con el 70% de pobreza monetaria. Hay que tener mayor presencia. Pero lo más difícil de hacer es empezar. Tenemos que empezar a retomar el rumbo para acabar con esa inequidad. También está la invitación a los empresarios para avanzar en la constitución de empresas conscientes con rendimiento financiero y colectivo para sus diferentes grupos de interés.

Habla de un no a la paz total, ¿buscaría algún espacio para el diálogo y negociaciones con grupos al margen?

Siempre será bienvenido, pero dentro de la institucionalidad. Quienes estén delinquiendo tienen que pagar y para eso tenemos un Estado de Derecho. No pueden haber privilegios para unos pocos: los delincuentes son protagonistas cuando tienen una deuda con la sociedad.

En términos de alianzas, ¿a quiénes les diría sí y a quiénes no?

Sí a todos los que tienen principios y valores, que entienden que hay que fortalecer y respetar la institucionalidad y la democracia, sin distingos ideológicos, para tener un país de bienestar.

¿Hay garantías para las elecciones de 2026?

Todos venimos de un gran derecho democrático respetando los derechos a ser elegidos. En un país democrático, él [el presidente Gustavo Petro] tiene que ser el principal garante de que se realicen.

¿Qué propone para reducir la polarización, tras el magnicidio de Miguel Uribe?

Primero, quiero enviar un mensaje a la familia de Miguel. Fue un gran líder político, ciudadano y miembro de familia. Hay que ser capaces de entender que lo de Miguel es el resultado de la polarización y todos tenemos parte de culpa. Es el resultado de muchos años de historia; no es la primera vez que en Colombia tenemos hechos de violencia. Si seguimos como estamos, llegaremos a una nueva época de guerra interna. La invitación es a desarmar la palabra y, en medio de la diferencia, construir un diálogo.

Esta entrevista hace parte de #PrecandidatosEnBreve, una serie de conversaciones cortas en video con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en 2026. A todos les hacemos las mismas preguntas sobre sus prioridades si llegan al poder y, además, incluimos algunas sobre temas coyunturales para conocer su visión frente a la actualidad del país.

