“Hay que pasar de instrumentalizar a la gente a reivindicarla”: Juan Guillermo Zuluaga

¿Cuál es su ideología, cómo se define políticamente?

De carácter, con firmeza. No soy tibio. No me gustan los extremos, pero no soy tibio. Tengo sentido común, que es lo que hoy yo creo que necesita este país.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Casa de Nariño?

Recuperar el derecho de los ciudadanos a vivir sin miedo, arrebatarles a los criminales el territorio que se han ganado. Si no hay seguridad, no hay ningún camino. Esa es una de mis principales banderas.

¿A qué programa o propuesta del gobierno de Gustavo Petro le daría continuidad?

Yo creo que hay que pasar de instrumentalizar a la gente a reivindicar a la gente. Hoy hay un discurso para las clases populares que me parece que es mentiroso, porque les quitan los subsidios de vivienda, les quitan los subsidios a los créditos del ICETEX. Esos 20 millones de colombianos que durante muchos años vivieron invisibilizados hay que reivindicarlos, pero de verdad.

Y, por el contrario, ¿qué apuestas de la actual administración descartaría de inmediato?

Lo que voy a acabar el primer día, el 7 de agosto, que no vamos a tener ni celebraciones, cócteles ni fiestas, sino un día de trabajo; lo primero que voy a acabar es con todos los actos administrativos que le dieron vida a la paz criminal, a la famosa paz total; se acaba el 7 de agosto.

A los mandatarios los miden por sus primeros 100 días, ¿usted qué haría en ese periodo como presidente?

El mismo 7 de agosto voy a convocar a todos los alcaldes de Colombia con los gobernadores. Todo este tiempo que han perdido en el gobierno del presidente Petro lo vamos a recuperar; vamos a trasladar funciones y recursos y en los 100 primeros días, yo creo que hay muchos mangos bajitos de proyectos que están en las regiones parados por falta de voluntad y porque les metieron ideología, entonces esos 100 primeros días van a ser de inauguración de obras. El gobierno central se va para las regiones.

En términos de alianzas políticas, ¿a quiénes les va a cerrar las puertas?

Para ser presidente no se pueden hacer pactos con el diablo y yo para ser presidente no voy a hacer pactos con todo el mundo. Hay una línea roja: nadie que represente al petrismo puede tener cabida en mis conversaciones. Yo los voy a enfrentar, los voy a enfrentar en democracia y quiero derrotarlos en democracia, pero esa es una línea roja para mí: nadie que represente al petrismo.

¿Y a quiénes les haría la invitación?

A todos los demás sectores que crean en unas causas. Yo defiendo mucho la causa de la fuerza de las regiones, la causa de la descentralización y la autonomía. Yo no quiero candidatos que tengan visiones centralistas, porque hace 30 años estamos luchando para que se le dé cumplimiento a lo que dice la Constitución de 1991. Es que el nivel central mira por encima del hombro a las regiones; quisiera que con los que yo me siente tengan esa visión, de que las regiones deben ser fuertes para que tengamos un país fuerte.

¿Considera que hay garantías para las elecciones de 2026?

Tengo temores con eso; yo quiero creer que sí, pero tengo temores porque creo que las organizaciones criminales van a participar en la campaña, porque ellos van a defender que les levanten las órdenes de captura, que les regalen el cese al fuego, que les den estatus político. Ellos están viviendo sabroso, ellos no tienen miedo, son los ciudadanos los que tienen miedo y yo creo que las organizaciones criminales quieren participar en el proceso.

De acuerdo con lo que ha dicho, ¿en su gobierno no habría espacio para dialogar con los grupos armados?

Siempre va a estar la puerta abierta para dialogar, siempre hay que tenerla abierta, pero de verdad. ¿Cuál de las organizaciones criminales está hablando en serio? El ELN lleva 60 años dialogando con los gobiernos y cada vez mata más gente, extorsiona más gente, cada vez está más fortalecido. Eso es una mentira. ¿Quién le cree a Iván Mordisco o a alias Calarcá o a Iván Márquez? Nadie, ellos están defendiendo un negocio criminal y están utilizando al gobierno. Yo no me voy a dejar meter los dedos en la boca de nadie. Si quieren dialogar en serio, hablamos, pero si no, se les va a aplicar todo el rigor que concede la Constitución y la ley, con las fuerzas militares y un plan de acción integral, que es presencia del Estado y eso no significa solamente Ejército y Policía.

Tras el asesinato de Miguel Uribe se han hecho varios llamados a bajar el tono y a no polarizar, ¿cuál es su apuesta en ese sentido?

¿Qué significa bajar el tono? ¿Dejar de decir lo que pienso? Para eso vivo en democracia, yo defiendo la democracia, creo en la institucionalidad; lo que no voy a hacer nunca es tener sicarios digitales. ¿Bajar el tono es dejar de decir lo que sentimos? No, esa es la democracia. A mí me gusta el debate, me gusta la discusión, evito las peleas. Esa es la manera de hacer un buen debate y hacer propuestas, convencer a los ciudadanos con propuestas, no con insultos ni agravios, pero no voy a dejar nunca de decir lo que yo pienso.

