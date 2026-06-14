María Jimena Duzán: “No hay que temerle a la polarización; hay que hablar con el otro”

María Jimena Duzán es columnista y periodista. Actualmente tiene un pódcast llamado “A fondo”. Foto: El Espectador

¿Cómo podemos entender desde el periodismo y la cultura el ambiente que han tenido las elecciones presidenciales este año?

El ambiente es nuevo en muchas cosas. Y en una de las cosas en que creo que la única vez en que estoy de acuerdo con Abelardo de la Espriella, que lo he oído, es en la mirada sobre lo que él considera polarización.

Muchos dicen que este es uno de los ambientes electorales más polarizados, y ven eso como una cosa grave. Creo que este es un nuevo ambiente que nunca habíamos vivido. ¿Por qué? Porque nunca habíamos...