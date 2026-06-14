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María Jimena Duzán: “No hay que temerle a la polarización; hay que hablar con el otro”

En medio del ruido de la campaña, las descalificaciones y la polarización que marcan las elecciones de Colombia, proponemos mirar más allá de los nombres y las encuestas. Con la ayuda de cinco expertos en áreas clave para el país, invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno, más allá de si el próximo presidente es Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. A partir de este lunes y hasta el próximo viernes, a esta conversación se sumarán cinco expertos para plantear los retos del próximo gobierno en áreas fundamentales. En la primera entrega, estaremos con la periodista María Jimena Duzán.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
15 de junio de 2026 - 01:01 a. m.
María Jimena Duzán es columnista y periodista. Actualmente tiene un pódcast llamado “A fondo”.
María Jimena Duzán es columnista y periodista. Actualmente tiene un pódcast llamado “A fondo”.
Foto: El Espectador

¿Cómo podemos entender desde el periodismo y la cultura el ambiente que han tenido las elecciones presidenciales este año?

El ambiente es nuevo en muchas cosas. Y en una de las cosas en que creo que la única vez en que estoy de acuerdo con Abelardo de la Espriella, que lo he oído, es en la mirada sobre lo que él considera polarización.

Muchos dicen que este es uno de los ambientes electorales más polarizados, y ven eso como una cosa grave. Creo que este es un nuevo ambiente que nunca habíamos vivido. ¿Por qué? Porque nunca habíamos...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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