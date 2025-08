“No continuaría con el modelo de ejecución del Gobierno”: Susana Muhamad

Susana Muhamad es exministra de Ambiente del Gobierno Petro. Foto: Óscar Pérez

¿Cómo define su ideología política?

Soy progresista y ambientalista. Creo firmemente que la naturaleza no es un recurso, sino que es nuestra jefa y maestra, y que la diversidad cultural y ambiental de este país son su mayor riqueza, porque allí yacen las promesas de inclusión social y del beneficio para todos. Creo en la capacidad de la gente para hacer esta revolución.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Presidencia en 2026?

Mi principal propuesta, y muy necesaria, es la seguridad climática, que implica un modelo social, político y cultural donde podamos garantizar el agua, la alimentación, la energía, la capacidad de defender la vida y la salud como soberanía nacional y economías para la vida que no afecten esa seguridad climática.

¿Qué otras propuestas hacen parte de su plan?

Tenemos cuatro ejes programáticos principales: la economía solidaria para la vida, en la que queremos profundizar la reforma agraria pero en clave de agroecología; el sector de la ecología para llegar al 3 % del PIB del país; el turismo de naturaleza con alto valor agregado; y la paz territorial y las seguridades climáticas. Estas implican una reforma a la Ley de Regalías y una reforma fiscal para que haya una gran convergencia de recursos que permitan estas transformaciones, en un contexto de crisis fiscal. También incluyen un abordaje de las economías ilícitas que no se centre solo en los operativos en barrios y territorios, sino en una estrategia de fondo contra las estructuras criminales, con una gran inversión social en las juventudes. La seguridad climática demanda mirar en conjunto la economía, la reforma fiscal, la capacidad del Estado en el territorio y una estrategia de seguridad.

¿Qué proyectos continuaría del actual Gobierno?

La reforma agraria, la transición energética justa, el modelo de reformas sociales para que el costo de la parte productiva no lo pague la gente, sino que se busque una vía a través de la reforma fiscal y la promoción de servicios del Estado. También continuaría con la lógica de defensa de la vida y unas relaciones internacionales centradas en la paz y la transición climática del país.

¿Qué no continuaría?

No continuaría con la forma de hacer alianzas en el Congreso, con el modelo de ejecución del Gobierno Nacional y su llegada a los territorios, con la lógica actual de la política de seguridad y con la política para las mujeres. Creo que la política de seguridad y defensa, aunque está bien orientada a afectar las economías de las estructuras ilícitas, abandonó una visión integral de la seguridad ciudadana, especialmente en las ciudades, y de los vínculos entre esas economías ilegales y la vida urbana. Esta política debe verse de forma más integral y debe fortalecerse la capacidad investigativa del Estado y el empoderamiento de actores sociales. La política se quedó en una paz total —que sí debe continuar con la paz territorial—, pero ha sido insuficiente para desmantelar las estructuras criminales.

¿Cómo va el Pacto Histórico en su proceso para las elecciones de 2026?

El Pacto Histórico sigue con una vocación y voluntad de fondo de ser un partido unificado. Esa será una lucha política ante el CNE, pero no pueden negarnos la posibilidad de seguir unidos en la búsqueda del segundo gobierno del cambio. Ya lanzamos la apuesta de una consulta abierta para escoger candidatos a Cámara, Senado y Presidencia. En marzo iremos al frente amplio con fuerza para lograr un segundo gobierno y constituir un partido político con lógica de movilización ciudadana.

Figuras como Daniel Quintero y Carlos Caicedo han manifestado su interés de participar en la consulta de octubre, aunque no son del Pacto. ¿Cómo va ese proceso de integración con figuras externas?

Será una consulta pública abierta. Cualquier ciudadano en el censo electoral podrá votar, lo que muestra una lógica de profundización democrática. Ahora, yo sí creo que la estrategia planteada por el presidente Petro es correcta: que el Pacto tenga un candidato que represente sus banderas y tenga la vocación de construir un partido a largo plazo. Ese es un criterio fundamental. No podemos adelantar el frente amplio a octubre. Hay que ser muy claros en qué es progresismo y qué es alianza política. Además, el Pacto debe tener un mecanismo interno para evaluar la probidad de los candidatos. Debemos enviar un mensaje de transparencia política: la corrupción no es una lógica que el Pacto apoye. El progresismo no puede renunciar a cambiar las prácticas de la política.

Salió del gabinete del presidente Petro hace unos meses. ¿Cuál es su balance del último año del mandatario?

El Gobierno tiene unos meses por delante muy importantes. Ojalá el equipo consolide la gestión, que es el propósito para 2025. Ha costado mucho trabajo cambiar las estructuras del Estado y fomentar programas que transformen lo que dejó un pasado gobernado por la derecha. Es fundamental que, con todo ese trabajo de construcción, se logren resultados concretos. Hay un buen viento de cola por la aprobación de las reformas laboral y pensional, y la reforma agraria debe mostrar resultados más contundentes. Ahora, hay dificultades en los procesos de paz total y en la seguridad ciudadana, y el Gobierno debe tomar medidas urgentes.

¿Cómo es su diálogo con el presidente?

Nos mantenemos en contacto y estamos tranquilos frente a lo que pasó. Fue un proceso difícil de salida, pero le agradezco su honestidad y haber llegado a una conclusión de mutuo acuerdo. Sigo apoyando al Gobierno, al progresismo y al Pacto Histórico.

¿Con quién se aliaría para llegar a la Presidencia?

Para una candidata como yo —sin clientela, contratos ni uso de lo público para hacer campaña—, este proceso es como subir el Everest en alpargatas. El primer escalón es la consulta. Veremos cómo se mueven las campañas y qué alianzas internas se constituyen dentro del Pacto. A partir de ahí, cargaremos la maleta para ganar en marzo. Allí, el Pacto entregará el poder a ese candidato para consolidar las alianzas, pero dentro del marco de la consulta del frente amplio. Lo importante es tener suficiente peso político para establecer los términos de esas alianzas.

¿Cómo serían sus primeros 100 días si llega a la Casa de Nariño?

Hay que presentar una reforma tributaria y generar un marco fiscal que incluya una regla fiscal verde para financiar las inversiones en la transición climática. Lo segundo es convocar una gran alianza nacional por el agua, que incluirá una reforma a los servicios públicos.

