Encuestas agitan elecciones, se publicó nuevo sondeo y vienen tres más: así está el panorama

Los resultados de la reciente medición de Invamer dejaron en guardia a varios partidos y candidatos que analizan las cifras y esperan otras encuestas para acomodar sus fichas de cara a las consultas del 8 de marzo y la primera vuelta presidencial.

Redacción Política
27 de febrero de 2026 - 01:44 p. m.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Paloma Valencia.
Foto: Archivo Particular
Tras la publicación de la encuesta que dejó como punteros a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López, desde este viernes otras firmas especializadas en el tema publicarán nuevos sondeos que prometen sacudir el panorama electoral en Colombia. En las campañas analizan los números y proyectan los datos para intentar descifrar cómo están las fuerzas de cara al primer llamado a las urnas de este 8 de marzo, que al mismo tiempo será una vuelta anticipada de las presidenciales.

La encuesta Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio, arrojó que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tiene una favorabilidad del 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella con el 18,9 %, Claudia López con el 11,7 %, Paloma Valencia con el 10 % y Sergio Fajardo con el 6,6 %. En cuanto a las consultas, la sorpresa en el Frente por la Vida, del oficialismo, fue que Daniel Quintero apareció liderando con un 68,1 %, seguido por Roy Barreras con un 23,3 %.

Lea también: ¿Hay riesgo de fraude electoral? Esto debe saber del escrutinio, el software y las empresas

En la Gran Consulta por Colombia, integrada por candidatos de la centroderecha, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza con un 41,6 %; seguida por Juan Manuel Galán con un 12,2 % y, en un tercer lugar, por Juan Daniel Oviedo con un 10,4 %. Finalmente, en la Consulta de las Soluciones, con candidatos de centro, la victoria parece clara para Claudia López con un 92,9 % de la intención, seguida por Leonardo Huerta, que registra un 7,1 %.

Este miércoles, la firma GAD3 publicó un nuevo sondeo de intención de voto en el que Iván Cepeda aparece nuevamente como puntero con un 34 % de favorabilidad. Abelardo de la Espriella se mantiene en el segundo lugar con un 26 %, esta vez seguido por Paloma Valencia con un 4 %, Claudia López con un 3 % y Vicky Dávila con un 2 %. En cuanto a las consultas, la encuesta, financiada por Noticias RCN, no preguntó por cada consulta, sino que suma a todos los candidatos en una misma pregunta.

No se pierda: Maquinarias tradicionales de los santanderes reviven pulso por acaparar poder en el Congreso

Así las cosas, quien lidera esta medición es la candidata Paloma Valencia con un 17 % de intención de voto, seguida por su compañera de consulta Vicky Dávila con un 7 %. En el tercer lugar aparece la candidata de la Consulta por las Soluciones, Claudia López, con un 6 % de favorabilidad. Y el top cinco lo cierran dos de los candidatos de la consulta Frente por la Vida, Daniel Quintero y Roy Barreras, ambos con un 4% de la posible votación para este 8 de marzo.

Las encuestas, además de los cierres de campaña programados para este sábado y domingo, serán el tema político del fin de semana. A las mediciones de Invamer y de GAD3 se sumarán, durante las próximas horas, las del Centro Nacional de Consultoría, Guarumo y Atlas Intel. De hecho, varios candidatos ya han dicho que se deberá esperar a que se decante el panorama de estos sondeos para analizar los pasos a seguir.

“Todavía falta mucho por recorrer. Este fin de semana hay cuatro encuestas. Vamos para donde vamos: derrotar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta e Iván Cepeda en la segunda”, dijo, por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo, quien ha venido perdiendo terreno en algunas mediciones. Se espera que las encuestas y las alianzas en diferentes sectores moldeen la última semana previa a la cita en las urnas del 8 de marzo.

Encuesta Invamer: Cepeda le saca a De la Espriella el 18,2 %; López y Valencia entran al ruedo

Video Thumbnail

Por Redacción Política

Watasabi(56195)Hace 49 minutos
La única esperanza que nos queda es Claudia, a votar en su consulta para salir del egocéntrico Fajardo y tener una buena opción de centro
Ivan Vasquez ospina(24417)Hace 54 minutos
El man es Iván. Constituyente ya!
  • Bukaros(25772)Hace 34 minutos
    Yeaaaaaaa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  • antonio bonilla(7747)Hace 42 minutos
    Circula una captura de pantalla de un mensaje que habría publicado Iván Cepeda el 27 de enero de 2015 en su cuenta de X, acompañado de un enlace, que decía: “SOS por la tregua: Alertamos a nuestras fuerzas guerrilleras en todo el país sobre la grave situación”....Candidato de las farcs.
