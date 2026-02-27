Encuestas agitan elecciones, se publicó nuevo sondeo y vienen tres más: así está el panorama

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Tras la publicación de la encuesta que dejó como punteros a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López, desde este viernes otras firmas especializadas en el tema publicarán nuevos sondeos que prometen sacudir el panorama electoral en Colombia. En las campañas analizan los números y proyectan los datos para intentar descifrar cómo están las fuerzas de cara al primer llamado a las urnas de este 8 de marzo, que al mismo tiempo será una vuelta anticipada de las presidenciales.

La encuesta Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio, arrojó que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tiene una favorabilidad del 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella con el 18,9 %, Claudia López con el 11,7 %, Paloma Valencia con el 10 % y Sergio Fajardo con el 6,6 %. En cuanto a las consultas, la sorpresa en el Frente por la Vida, del oficialismo, fue que Daniel Quintero apareció liderando con un 68,1 %, seguido por Roy Barreras con un 23,3 %.

En la Gran Consulta por Colombia, integrada por candidatos de la centroderecha, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza con un 41,6 %; seguida por Juan Manuel Galán con un 12,2 % y, en un tercer lugar, por Juan Daniel Oviedo con un 10,4 %. Finalmente, en la Consulta de las Soluciones, con candidatos de centro, la victoria parece clara para Claudia López con un 92,9 % de la intención, seguida por Leonardo Huerta, que registra un 7,1 %.

Este miércoles, la firma GAD3 publicó un nuevo sondeo de intención de voto en el que Iván Cepeda aparece nuevamente como puntero con un 34 % de favorabilidad. Abelardo de la Espriella se mantiene en el segundo lugar con un 26 %, esta vez seguido por Paloma Valencia con un 4 %, Claudia López con un 3 % y Vicky Dávila con un 2 %. En cuanto a las consultas, la encuesta, financiada por Noticias RCN, no preguntó por cada consulta, sino que suma a todos los candidatos en una misma pregunta.

Así las cosas, quien lidera esta medición es la candidata Paloma Valencia con un 17 % de intención de voto, seguida por su compañera de consulta Vicky Dávila con un 7 %. En el tercer lugar aparece la candidata de la Consulta por las Soluciones, Claudia López, con un 6 % de favorabilidad. Y el top cinco lo cierran dos de los candidatos de la consulta Frente por la Vida, Daniel Quintero y Roy Barreras, ambos con un 4% de la posible votación para este 8 de marzo.

Las encuestas, además de los cierres de campaña programados para este sábado y domingo, serán el tema político del fin de semana. A las mediciones de Invamer y de GAD3 se sumarán, durante las próximas horas, las del Centro Nacional de Consultoría, Guarumo y Atlas Intel. De hecho, varios candidatos ya han dicho que se deberá esperar a que se decante el panorama de estos sondeos para analizar los pasos a seguir.

“Todavía falta mucho por recorrer. Este fin de semana hay cuatro encuestas. Vamos para donde vamos: derrotar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta e Iván Cepeda en la segunda”, dijo, por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo, quien ha venido perdiendo terreno en algunas mediciones. Se espera que las encuestas y las alianzas en diferentes sectores moldeen la última semana previa a la cita en las urnas del 8 de marzo.

