¿Hay riesgo de fraude electoral? Esto debe saber del escrutinio, el software y las empresas

El país está a poco más de una semana de la primera gran cita a urnas que definirá el futuro político de los próximos cuatro años. Los comicios se darán en medio de una fuerte tensión por cuenta de los reclamos del presidente Gustavo Petro, por lo que él mismo ha calificado como riesgos de fraude y falta de transparencia en el proceso. El debate ha escalado porque la Registraduría y otras entidades han descartado esa versión, pero el mandatario y sus alfiles insisten.

El Espectador ha publicado varios artículos y videos de pedagogía electoral para poner sobre la mesa esta discusión. En esta ocasión le explicamos qué debe tener en cuenta en el debate sobre el diligenciamiento de las actas E-14, la transparencia sobre las empresas privadas que intervienen en el proceso y las alertas que han lanzado veedurías y otras organizaciones independientes.

Lo primero a tener en cuenta es que no hay una empresa, un sistema o una entidad pública que cuente los votos. Los votos, como sucede en todas las elecciones, los cuentan los jurados, cerca de 860.000 personas para estas elecciones legislativas y consultas presidenciales.

Por otra parte, los primeros datos transmitidos son apenas el preconteo, en el que el país conoce los resultados de manera ágil en los medios de comunicación; sin embargo, esos números no tienen un valor jurídico y no sirven para declarar ganador a un partido o candidato.

La clave está en los escrutinios, proceso mediante el cual sí se declaran los resultados y que está a cargo de jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos. A esto se debe sumar que en las votaciones y en todo el proceso los partidos pueden acreditar sus testigos, quienes pueden presentar reclamos e incluso pedir reconteo si ven irregularidades. Además, habrá veeduría internacional.

En los últimos días, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) han insistido en la inscripción de más personas bajo esta figura, que cumplen el papel de vigilantes y garantes de que todos los procesos de votación en las mesas se lleven conforme a la ley. De acuerdo con los órganos electorales, son postulados por las organizaciones políticas, que en la actualidad ascienden a 29, los movimientos significativos de ciudadanos; e incluso sectores privados.

Bajo estos cálculos, se podría llegar casi a los seis millones de testigos electorales, desplegados en 13.746 puestos de votación y las 125.259 mesas a nivel nacional e internacional. Hace cuatro años, por ejemplo, fueron más de 34.000 testigos los que se acreditaron desde el Pacto Histórico en las elecciones a Congreso.

Ahora bien, en cuanto a la polémica por la presencia de privados en la organización de las elecciones, lo cierto es que sí hay empresas que intervienen; de hecho, como en su momento lo contó El Espectador, la Registraduría y el CNE han invertido cerca de COP 2,7 billones en estos contratos.

La famosa Thomas Greg & Sons, muy criticada por el presidente Petro, se encargará de la logística: inscripción de cédulas, kit electoral y otros servicios. Pero no es la única firma; hay otras contratadas para la divulgación de los resultados, la seguridad informática y la auditoría de todos los procesos. Además, otra empresa aparte, Idemia, está a cargo del sistema de identificación de los colombianos.

Sobre la polémica de los formularios E-14 y los espacios en blanco, lo cierto es que no es la primera vez que se les pide a los jurados dejar vacías las casillas sin votos. Según la Registraduría, si se ponen tachones, X o rayas, se dificulta la transmisión, el escrutinio y la digitalización. Además, lo cierto es que siempre hay tres formularios E-14 y que en todos deben coincidir los números. Y una novedad, en estas elecciones, según la Registraduría, se van a publicar todas las actas, en sus tres versiones.

De acuerdo con varias organizaciones, no se puede bajar la guardia porque en otras contiendas se han presentado errores, fallas y, además, sí hay alertas de fraude, pero principalmente por la compra de votos, la trashumancia, la financiación ilegal de campañas y la coacción de los grupos armados. Lo importante es que vote y no se coma el cuento de todo lo que ve en las redes o lo que dicen los políticos.

