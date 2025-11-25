“Sigo comprometido”: Peñalosa sobre reunión de precandidatos a la que no asistió

Exalcalde y precandidato presidencial Enrique Peñalosa. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa explicó su ausencia en la reunión de varios precandidatos presidenciales en Bogotá este lunes. Aunque el político fue invitado, no estuvo en el encuentro en el que estuvieron Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Gómez Amín.

Es el segundo cónclave que realiza este grupo de cara a consolidar una coalición de centro derecha. Aunque Peñalosa estuvo en el primero, indicó que a este nuevo no asistió porque se encontraba “en un corto viaje de trabajo a Dubái a dictar un seminario de liderazgo y gerencia pública a 26 alcaldes rusos”.

Puede leer: Petro vuelve a poner sobre la mesa la constituyente y pide iniciar recolección de firmas

Pese a su ausencia, Peñalosa indicó que “sigo comprometido con ese esfuerzo patriótico”. A los precandidatos que asistieron los calificó como “un grupo comprometido con la democracia y la seguridad”.

Lamentablemente no pude asistir a la reunión de esta noche con un grupo de precandidatos comprometidos con la democracia y la seguridad con los que nos hemos venido reuniendo con miras a la unión, por estar en un corto viaje de trabajo a Dubai a dictar un seminario de liderazgo y… pic.twitter.com/83kua8z86w — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 25, 2025

Los aspirantes a la Presidencia dialogaron sobre las líneas rojas de la coalición e insistieron en que se debe invitar a todas las fichas que estén dispuestas a darle un vuelco al estilo de la actual administración. Fuentes del entorno indicaron que, además de Peñalosa, también estaban invitados Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas, quien explicó que no asistió por motivos de agenda. En todo caso, el exministro de Hacienda hace parte de otro grupo, en el que también tienen asiento David Luna y Juan Manuel Galán.

También: Ruptura entre cúpula de La U y presidente de la Cámara escaló a estrados judiciales

Mientras esa reunión se daba, también empieza a haber movimientos desde otros sectores de caras a depurar el amplio abanico de precandidatos en la centro derecha. En efecto, el exministro Pinzón les planteó a varios que realizaran una encuesta entre los precandidatos que marquen más del 3 % en mediciones previas para elegir una carta única.

Aunque ha habido voces a favor, también ha habido algunas que ven con desconfianza que la selección sea a través de una encuesta. Así lo manifestó el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, quien le respondió a Pinzón asegurando que “los procesos definidos por encuestas terminan dividiendo, desgastando y rompiendo equipos. Una alianza sin un ‘jefe’ que recoja los pedazos cuando es necesario, como lo hace el expresidente Uribe en el Centro Democrático, no puede darse el lujo de entrar en ese laberinto”.

Además: Políticos reaccionaron al nuevo rumbo de la pensional en la Corte Constitucional

Espinosa hacía parte de la coalición Fuerza de las Regiones, en las que esperaba medirse con Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas. Sin embargo, precisamente, por sus reparos a una encuesta, salió de este grupo. Por su parte, Zuluaga y Cárdenas desistieron de sus aspiraciones y endosaron a Gaviria, quien, ya como precandidato único de la Fuerza de las Regiones, participa en las conversaciones que permitan reducir el número de nombres de cara a las presidenciales de 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.