Políticos reaccionaron al nuevo rumbo de la pensional en la Corte Constitucional

El futuro de la reforma pensional reposa en las manos del conjuez de la Corte Constitucional Carlos Pablo Márquez, quien se encargará de salvar o hundir el proyecto de Ley, luego de que la votación sobre la constitucionalidad del mismo cerrara con un 4-4 en la Sala Plena del alto tribunal.

Los magistrados que votaron en contra del articulado fueron: Carlos Camargo Assis, Jorge Enrique Ibáñez -ponente de la demanda-, Lina Escobar y la vicepresidenta de la Corte, Paola Meneses. La negativa de los magistrados se dio debido a que consideraron que los vicios del trámite no fueron corregidos por la Cámara de Representantes.

En contraparte, los magistrados que estuvieron a favor de la reforma fueron Vladimir Fernández (exsecretario jurídico de Palacio), Natalia Ángel, Miguel Polo Rosero y el magistrado Juan Carlos Cortés González.

Así reaccionaron los políticos sobre el futuro de la reforma pensional

Ante el empate, varios políticos, tanto de la bancada del Gobierno como de la oposición, mostraron sus posturas sobre el resultado en la Corte.

El presidente Petro fue uno de los más críticos frente al empate de la reforma pensional. El mandatario escribió a través de su cuenta de X que “Parte de la Corte Constitucional se mueve para hundir la reforma pensional”.

En sus palabras, el jefe de Estado aseguró que las trabas para aprobar el articulado se deberían a odios hacia él, el cual termina afectando a los adultos mayores:

“Qué aversión tan terrible a qué la gente trabajadora de Colombia tenga derecho a pensionarse. No sé si el odio a Petro los lleva a odiar a los viejos y viejas de Colombia”, y advirtió que con el hundimiento de la reforma los fondos privados quedarían en quiebra.

Parte de la corte constitucional se mueve para hundir la reforma pensional, sería un gran insulto a la idea de construir un estado social de derecho.



Que aversión tan terrible a qué la gente trabajadora de Colombia tenga derecho a pensionarse.



No sé si el odio a Petro los lleva… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025

Una de las voces más críticas de la reforma pensional ha sido la senadora Paloma Valencia, quien al respecto aseguró que de aprobarse el proyecto sería lo equivalente a una “bomba atómica pensional del 190% del PIB”.

Chismes sobre la recusación del magistrado en el debate sobre la demanda a la corrupta reforma pensional.



Aquí les cuento 👇 pic.twitter.com/yhmZlSpU9d — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 24, 2025

Además, la senadora aseguró que el empate en la Corte se dio luego de que se recusara al magistrado Héctor Carvajal, que se mostraba a favor de la reforma. De acuerdo con el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, tanto él como Valencia habrían sido quienes pidieron la recusación del magistrado que no pudo participar en la votación y por lo cual no se llegó a la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.

Junto a la senadora @PalomaValenciaL RECUSAMOS al magistrado Hector Carvajal para actuar dentro del trámite de la reforma pensional.



Hoy esa recusación ha sido aceptada y el abogado personal de Petro no puede participar en esa decisión como magistrado.



Gran noticia — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 24, 2025

Entre tanto, el exsenador Gustavo Bolívar cuestionó a la Corte, asegurando que juega con la comida de más de 3 millones de adultos mayores en Colombia: “Triste que la Corte constitucional que debe velar por los derechos de los más vulnerables, esté haciendo hasta lo imposible por tumbar la Reforma Pensional, que es la comida de 3.1 millones de viejitos en extrema pobreza. Exigen respeto y separación de poderes, pero están politizados hasta los tuétanos. Asquean”.

Triste que la Corte constitucional q debe velar por los derechos de los más vulnerables, esté haciendo hasta lo imposible por tumbar la Reforma Pensional, que es la comida de 3.1 millones de viejitos en extrema pobreza.

Exigen respeto y separación de poderes pero están… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 24, 2025

El expresidente Iván Duque se sumó al debate y lanzó críticas hacia la bancada del Gobierno, quienes durante su mandato fueron parte de la oposición y se mostraron reacios a sus proyectos de ley y hoy son quienes necesitan que se aprueben los proyectos del Gobierno Petro.

“En nuestro gobierno aprobamos más del 80% de las reformas sin victimizarnos. Hoy, quienes antes bloqueaban al país guardan silencio ante la reforma pensional y el desfinanciamiento del Icetex. Cuando llegue un nuevo gobierno, reactivarán la agitación”.

En nuestro gobierno aprobamos más del 80% de las reformas sin victimizarnos. Hoy, quienes antes bloqueaban al país guardan silencio ante la reforma pensional y el desfinanciamiento del Icetex. Cuando llegue un nuevo gobierno, reactivarán la agitación. pic.twitter.com/bER2cDqzVs — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 24, 2025

