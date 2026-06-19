“No tengo nada que reconocerle a Petro”: Enrique Vargas, copresidente de Cambio Radical

Enrique Vargas Lleras, copresidente del partido Cambio Radical. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A pocos días de las elecciones de segunda vuelta, en las que se enfrentan Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, Enrique Vargas Lleras habló con El Espectador sobre la contienda y cómo se está moviendo el partido Cambio Radical de cara al 21 de junio. Aseguró que, antes de fallecer, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se reunió con el candidato de Defensores de la Patria y afirmó que “nunca” ha tenido diferencias con Fuad Char, con quien comparte la dirección de la colectividad.

Además, presentó, junto con José Antonio Vargas Lleras y Clemencia Vargas, el libro La Voz que Permanece, de la editorial Debate, que recoge parte de las columnas de su hermano.

¿Por qué la figura de Germán Vargas Lleras debe permanecer presente en el relato público?

Porque sus ideas, sus programas, sus mensajes y su trayectoria tienen actualidad. Lo que está viviendo el país fue narrado punto por punto, momento por momento y advertido previamente por Germán Vargas desde el inicio de este cuatrienio [del presidente Gustavo] Petro. Todo el tema del rompimiento constitucional, de las diferentes emergencias decretadas por el Gobierno, de la corrupción, de la paz total, de la vulneración de los derechos en las cortes y del incumplimiento de los fallos, todo eso fue advertido.

Hoy, estamos presentándole a la opinión pública ese libro llamado La Voz que Permanece, que tiene más vigencia que nunca. Como lo decía José Antonio [Vargas Lleras], esas columnas parecen escritas en la tarde de ayer, porque tienen una vigencia hoy plena. Hacemos un llamado para que la opinión pública las conozca, pueda refrescar las advertencias que hizo Germán. Por ejemplo, en las diferentes reformas tributarias que fueron regresivas para el país y hoy, terminando este cuatrienio, vemos que efectivamente eso sucedió.

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¿Cómo ve el país en este momento, a pocas horas de las elecciones de segunda vuelta?

Tenemos una tasa de tributación de las más altas de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es el organismo de buenas prácticas y que ha venido marcando en Colombia unas pautas. Vemos cómo aumentó la evasión y la elusión, cómo este gobierno acabó con un sistema de salud que el país había construido a lo largo de los últimos años y que tenía un reconocimiento internacional y desde luego una universalización de los servicios. Perfecto no hay nada, pero era un sistema que funcionaba para los colombianos. Hoy, la gente está sumida en la desesperación, no hay una respuesta para medicamentos, ni para procedimientos ni para la atención.

Este gobierno quiere replicar lo que pasó en otros países, que es estatizar la salud para que el colombiano tenga una dependencia absoluta del Gobierno de turno. Eso era, precisamente, lo que se había evitado con el sistema que teníamos de aseguramiento. Eso fue advertido por Germán en sus diferentes columnas, como este gobierno desde el día que llegó acabó con la política de vivienda y de infraestructura. Colapsó absolutamente todo, porque este gobierno se dedicó a destruir. De la famosa frase de construir sobre lo construido se aplicó destruir sobre lo construido.

Usted es un tipo franco. Sus críticos dicen que puede ser utilitarista revivir las columnas. ¿Qué les responde?

Que no. Le estoy diciendo al país que abra los ojos el próximo domingo cuando vayan a votar. No vamos a prolongar este gobierno que destruyó el país: nos ha llevado a la pauperización, al rompimiento constitucional ilegal y a una amenaza permanente. Han sacado a los bandidos de las cárceles y los han puesto en los “tarimazos”. El desafío es total. Queremos regresar por los cauces de la democracia.

Afortunadamente, en el marco constitucional de Colombia, quien reconoce los resultados y hace la proclamación del presidente de la República y de los demás cargos unipersonales es el Consejo Nacional Electoral. El sistema nos permite que la autoridad electoral sea quien proclame. El presidente Petro no ha respetado el resultado a la primera vuelta y es la hora y no ha reconocido los resultados. Eso me lleva a tener todas mis reservas sobre lo que pueda pasar el próximo domingo.

Y más allá de eso, ¿cuál es su mensaje a la ciudadanía de cara al 21 de junio?

Yo hago una invitación a los colombianos a que salgan a votar masivamente; y a los testigos electorales, para que se puedan proteger todas las actas de los escrutinios, mesa por mesa, puesto por puesto. Desde luego, un llamado como colombiano a las Fuerzas Armadas colombianas para que hagan valer el resultado, para que puedan mantener el orden público el próximo domingo y en las horas subsiguientes. Necesitamos que las Fuerzas Armadas en este momento demuestren su independencia: ellos tienen una responsabilidad con los colombianos, una responsabilidad con la Constitución, con la ley y con las instituciones. Cualquier orden que se dé contraria a respetar el orden, debe ser desatendida.

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Usted es copresidente de Cambio Radical. El partido se volcó a hacerle campaña a Abelardo de la Espriella y, de hecho, usted mismo dijo que Germán Vargas Lleras le entregó su programa de gobierno al candidato.

Es correcto. El propio Germán Vargas, en vida, le entregó al doctor Abelardo parte de su propio programa de gobierno para que fuera incorporado en el programa nacional de la campaña. Cambio Radical va unido en torno a la campaña del doctor De la Espriella. Toda la bancada parlamentaria, los concejales, los diputados y toda la militancia del partido lo están rodeando. Estamos protegiendo el orden constitucional de Colombia, que podamos volver a los cauces y acabar con este gobierno que ha querido desinstitucionalizarnos.

¿Qué evaluación hace de que los resultados del 8 de marzo no hayan sido los mejores para Cambio Radical?

El 8 de marzo había una contienda muy compleja en este país, con una multiplicidad de candidatos y de partidos. Cambio Radical hizo un gran esfuerzo, el mejor esfuerzo posible, pero los resultados que se dieron son los que hay y con eso vamos a trabajar. Al final, se logró consolidar una bancada de siete senadores y 12 representantes a la Cámara, una bancada de casi 20 parlamentarios, que no es nada despreciable. Son todas personas valientes, que creemos pueden desempeñar un buen papel dentro del Congreso y hacer equipo para la gran reconstrucción nacional que necesita el país.

Como dije, habrá que revisar muchas fisuras que hay en la Carta Constitucional para poder buscarle una enmienda y que no podamos volver a repetir estas circunstancias. Habrá que, desde luego, rodear al gobierno del doctor De la Espriella en una legislación que permita sacar adelante temas como la salud, la educación y la infraestructura. Habrá que mirar una reforma tributaria que no sea regresiva para los ciudadanos, pero que también le dé un oxígeno a las finanzas del país. Habrá que buscar mecanismos, que los hay, dentro de las buenas prácticas y las sanas prácticas, para que el país retome ese rumbo en el que veníamos hasta antes de este descalabro de Petro.

¿Y qué va a pasar con los que hoy son Gobierno? ¿Qué papel tendrían en una eventual oposición? ¿Qué pasaría con el presidente Petro?

El presidente Petro, los empleados y los funcionarios de este gobierno tendrán que ser examinados. El doctor De la Espriella ha dicho, y yo comparto ese criterio, que va a pedir una auditoría internacional y revisar entidad por entidad y funcionario por funcionario.

Usted me dirá: ¿Qué va a pasar con los ministros que están presos, con el ministro que se compró el Congreso para que le aprobaran reformas, con los que están imputados, con los Sneyder [Pinilla], con los Olmedo [López], con todo ese género de personas que han venido abusando del Estado, con quienes se robaron la salud, con quienes se robaron el Fomag, y quienes han desarticulado el país? Esa auditoría forense internacional será la que dé la carta al gobierno del doctor De la Espriella para proceder. También hay que revisar los actores de la Paz Total. Allí se han movido muchos recursos y eso de la paz total no es verdad.

¿Qué papel están cumpliendo los Char?

Fuad Char es un dirigente de la máxima prestancia en lo empresarial y en lo político, a quien yo le tengo todo mi aprecio y mi respaldo, como Germán lo hizo en vida. Con el doctor Fuad ejercemos una dirección colegiada y pro tempore. Es decir, hasta tanto convoquemos una convención nacional que elija a una dirección política permanente. Por lo pronto, es por un tiempo limitado y la ejercemos con el doctor Fuad en una magnífica armonía y en una magnífica defensa del partido.

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¿Han tenido diferencias?

Nunca hemos tenido diferencias con don Fuad Char ni con los amigos que hacen parte del grupo de don Fuad Char. Lo único que ha existido siempre es amistad, aprecio, respeto y, desde luego, una gran sinergia en torno a las problemáticas del país y el papel que debe jugar Cambio Radical en la solución de los mismos. Pero le reitero, he mantenido con don Fuad Char y con su familia una gran amistad desde hace muchísimos años, como lo hizo Germán, y siempre nos hemos sentido muy cómodos compartiendo con ellos responsabilidades en el partido e influyendo en las políticas públicas.

Y esta pregunta final se la hacemos a todos los líderes políticos, ¿le reconoce algo positivo al gobierno del presidente Gustavo Petro?

No tengo nada que reconocerle a Petro, absolutamente nada. Debo decírselo con franqueza, nada.

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