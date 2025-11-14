Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Así se mueven Cepeda y Corcho para destrabar personería del Pacto: se fueron contra el CNE

Iván Cepeda y Carolina Corcho aseguraron que la actitud del CNE de mantener condicionada la personería jurídica del Pacto Histórico retrasa y pone en riesgo la inscripción de sus candidatos.

Redacción Política
15 de noviembre de 2025 - 12:19 a. m.
Candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda.
Candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Iván Cepeda y Carolina Corcho buscan por medio de una tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelva la situación de la personería jurídica del Pacto Histórico, la cual permanece condicionada, por lo que no se ha podido inscribir la lista de candidatos de la coalición.

Le puede interesar: Por “salida a destiempo” del Pacto, Registraduría vuelve a negar apelación de Quintero

A través de este recurso, el precandidato presidencial y la precandidata al Senado, buscan que, en máximo 48 horas, el organismo electoral dé una solución para llevar a cabo a tiempo la inscripción de las listas a la Registraduría. De acuerdo a Iván Cepeda, las demoras del CNE en para conceder la personería jurídica del Pacto Histórico han hecho que también se demore la inscripción de los candidatos al Congreso por parte de la coalición.

Cepeda aseguró que no reconocer la personería jurídica sería: “un atropello, la actitud más arbitraria en contra de los derechos políticos del los candidatos del Pacto Histórico”.

Le puede interesar: ¿Uribe elegirá el candidato presidencial del Centro Democrático? Esto dicen los aspirantes

Por su parte, Carolina Corcho, quien encabeza la lista por el Senado, publicó un mensaje a través de sus redes sociales: “El CNE además no ha otorgado garantías para poder inscribir a los candidatos, esperamos que los jueces de la República, protejan, una vez más, nuestros los derechos políticos a participar”.

“Estamos esperando a que se ordene a las instituciones electorales la inscripción, tal como lo definió el pueblo en la consulta del 26 de octubre”, agregó la ex precandidata presidencial y exministra de Salud.

Cabe recordar que el Pacto Histórico mantiene una personería jurídica condicionada y mientras perdure, el Pacto Histórico no podrá inscribir a sus candidatos ante la Registraduría: “El CNE pretende excluirnos de las elecciones nacionales al Congreso y la Presidencia al incumplir, antes de la fecha límite de inscripción de candidaturas, sus propios compromisos de resolver los procesos sancionatorios que él mismo CNE impuso como condición para el reconocimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico. Mientras ese condicionamiento arbitrario, creado y mantenido por el propio CNE, no se levante, el Pacto Histórico no podrá inscribir sus candidaturas", explicó Corcho.

Le puede interesar: Luna, Cárdenas y Galán abren la puerta a integrarse a la alianza de centroderecha

Y agrego que: “La incertidumbre política y jurídica generada por el CNE suprime totalmente nuestro derecho a la asociación política".

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Personería Jurídica del Pacto Histórico

Pacto Histórico

elecciones 2026

tutela al cne

CNE

Consejo Nacional Electoral

Iván Cepeda

Carolina Corcho

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.