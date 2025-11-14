Así se mueven Cepeda y Corcho para destrabar personería del Pacto: se fueron contra el CNE

Candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Iván Cepeda y Carolina Corcho buscan por medio de una tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelva la situación de la personería jurídica del Pacto Histórico, la cual permanece condicionada, por lo que no se ha podido inscribir la lista de candidatos de la coalición.

A través de este recurso, el precandidato presidencial y la precandidata al Senado, buscan que, en máximo 48 horas, el organismo electoral dé una solución para llevar a cabo a tiempo la inscripción de las listas a la Registraduría. De acuerdo a Iván Cepeda, las demoras del CNE en para conceder la personería jurídica del Pacto Histórico han hecho que también se demore la inscripción de los candidatos al Congreso por parte de la coalición.

Cepeda aseguró que no reconocer la personería jurídica sería: “un atropello, la actitud más arbitraria en contra de los derechos políticos del los candidatos del Pacto Histórico”.

Por su parte, Carolina Corcho, quien encabeza la lista por el Senado, publicó un mensaje a través de sus redes sociales: “El CNE además no ha otorgado garantías para poder inscribir a los candidatos, esperamos que los jueces de la República, protejan, una vez más, nuestros los derechos políticos a participar”.

“Estamos esperando a que se ordene a las instituciones electorales la inscripción, tal como lo definió el pueblo en la consulta del 26 de octubre”, agregó la ex precandidata presidencial y exministra de Salud.

Cabe recordar que el Pacto Histórico mantiene una personería jurídica condicionada y mientras perdure, el Pacto Histórico no podrá inscribir a sus candidatos ante la Registraduría: “El CNE pretende excluirnos de las elecciones nacionales al Congreso y la Presidencia al incumplir, antes de la fecha límite de inscripción de candidaturas, sus propios compromisos de resolver los procesos sancionatorios que él mismo CNE impuso como condición para el reconocimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico. Mientras ese condicionamiento arbitrario, creado y mantenido por el propio CNE, no se levante, el Pacto Histórico no podrá inscribir sus candidaturas", explicó Corcho.

Y agrego que: “La incertidumbre política y jurídica generada por el CNE suprime totalmente nuestro derecho a la asociación política".

EL CNE IMPIDE NUESTRA INSCRIPCIÓN EN LAS ELECCIONES, DEBIMOS ENTUTELAR NUEVAMENTE



El Consejo Nacional Electoral continúa impidiendo la inscripción de las candidaturas del Pacto Histórico al mantener condicionada la personería jurídica que solicitamos desde el 13 de junio.



El… pic.twitter.com/oztSqtGqZa — Carolina Corcho (@carolinacorcho) November 14, 2025

