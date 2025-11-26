Registraduría contratará auditoría internacional para software de elecciones

Registrador nacional Hernán Penagos durante el Congreso Nacional Agropecuario. Foto: Archivo Particular

A tres meses y 12 días de las elecciones al Congreso continúan los preparativos para su organización. En ese contexto, el registrador nacional para el Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que la Registraduría contratará a una firma auditora internacional para los software de las elecciones de 2026.

“Tendremos una auditoría internacional tanto para el proceso electoral en la etapa material, como para los software”, afirmó. Penagos dijo que el propósito es que “haya tranquilidad de los algoritmos que dan cuenta de los resultados y del proceso propiamente dicho: elaboración de los kits, publicación. Se trata de que no solamente se tenga la tranquilidad frente a la parte material, del número de puestos y mesas (13.508 puestos en todo el territorio nacional y 125 mil mesas)”, indicó.

Y aseguró que “el software de escrutinio no puede declarar un resultado diferente a lo diligenciado en las actas electorales. No se puede pensar que un algoritmo altere los resultados de unas actas que ya están publicadas. Por eso, el momento más importante del proceso electoral es el conteo de votos, no los software electorales. No hay manera de que el resultado que divulgue la Registraduría sea distinto a lo que se encuentre allí”.

El registrador explicó que ya están avanzando en la convocatoria de firmas del exterior para la contratación de la auditoría: “Estamos pidiendo que nos presenten ofertas, evaluando las que tienen la capacidad y la experiencia y ellos vendrán a hacer un proceso de auditoría al margen del proceso de ejecución contractual. Lo que queremos es garantizar la integridad electoral para las próximas elecciones. Además del acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, es muy útil tener auditorías externas para dar cuenta del proceso propiamente dicho y de los software de información donde algunos quieren tener mucha más tranquilidad”.

Además, indicó que los programas para procesar la información también podrán ser auditados por los partidos políticos, con personas que sean nombradas por las mismas colectividades. “Se trata de tener toda la tranquilidad frente a los temas de información”, precisó.

