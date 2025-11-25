Partidos, ministros y cúpula militar se reunirán para analizar seguridad de congresistas

El presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que la discusión sobre las medidas de seguridad debía darse. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Una reunión ocurrirá este miércoles entre los voceros de los partidos, la mesa directiva del Congreso, ministros y la cúpula militar para discutir las necesidades de seguridad de los congresistas. La cita ocurre después del atentado al senador Temístocles Ortega (Cambio Radical) en el Cauca hace unas semanas, que volvió a prender las alertas.

Quien hizo el anuncio fue el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal) y enfatizó en que es un debate que “ya empezó en Colombia”. Afirmó que ninguno de los presentes en el recinto de la cámara alta estaba “exento de cualquier tipo de situación de estas” y lamentó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

#PlenariaSenado | “Mañana, realizaremos una reunión con los voceros de cada partido, con ministros que están citados en la cúpula militar y de policías, para el tema de la seguridad de los congresistas, para el debate que ya empezó en Colombia”, @Lidiosenado presidente. — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) November 26, 2025

“Ustedes, cada uno de nosotros nos vamos a someter a un debate electoral con una problemática de inseguridad que nos recuerda 30 años atrás”, aseguró.

Además, subrayó que van a “puntualizar en la problemática de cada uno de los miembros de cada bancada” en materia de seguridad. García fue claro en que se trata de una medida necesaria, pues “hay muchos senadores amenazados”.

Alrededor de las campañas que ya iniciaron de cara a 2026, también anunció que se modificarán los días de sesión del Senado. Indicó que a partir de la próxima semana, se citarán los lunes y martes, para no impedir los actos proselitistas y al mismo tiempo lograr que se cumpla con el quorum necesario.

“Para que tengan cinco días para que vayan a trabajar su tema electoral, que no se les divida la semana. Pero que me cumplan aquí, por favor, con la presencia en el honorable Senado de la República. Los necesitamos aquí aprobando los proyectos y en los debates para que los ministros tampoco tengan excusas", agregó.

Para este martes estaba citado, además, un debate de control político a varios ministros por el tema de la “economía colaborativa”, con una proposición de la bancada del Partido Liberal. Todos los citados mandaron excusas, lo que también generó rechazo desde el Legislativo.

