“Por qué votar por”: Edilsa Torres, candidata a Senado

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista es sacar adelante tres grandes causas que he trabajado toda mi vida:

1. Una justicia más cercana y rápida, fortaleciendo la conciliación y la justicia alternativa para que los conflictos del día a día no se demoren años en un juzgado.

2. La inclusión real de las personas con TEA y discapacidad, con apoyos educativos, curriculares y en salud que hoy no existen o funcionan solo en el papel.

3. Cambiar la forma de hacer política, demostrando que se puede hacer Congreso sin maquinarias ni compra de votos, hablando de voto de conciencia y rindiendo cuentas a la ciudadanía. Como abogada, doctora en Derecho, docente universitaria y asesora legislativa, quiero poner mi experiencia al servicio de esas tres transformaciones.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

1. Una justicia más cercana y rápida, fortaleciendo la justicia alternativa para que los conflictos de menor y mínima cuantía para estratos 1, 2, 3 y MIPYMES sean atendidos por jueces privados en los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho, otorgando un nuevo nicho de empleo para abogados adscritos a prestar estos servicios.

2. Inclusión real de las personas con trastorno del espectro autista y discapacidad, con apoyos educativos, curriculares, de salud y protocolos de atención.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es la combinación de desigualdad social con corrupción y maquinarias políticas que capturan el Estado. Se soluciona fortaleciendo instituciones que funcionen para todos (salud, justicia, educación, campo), haciendo la política más transparente (financiación, lobby, sanciones reales al ausentismo y a la compra de votos) y promoviendo un voto de conciencia que no se venda por beneficios inmediatos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Hoy no apoyaría una asamblea constituyente. La Constitución del 91 sigue siendo una buena carta de derechos y de organización del Estado; el problema no es la falta de Constitución, sino el incumplimiento de lo que ya existe. Antes de abrir un proceso tan riesgoso y polarizante, debemos cumplir y ajustar por vía de reforma lo que ya tenemos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría ni la reelección inmediata ni la ampliación del periodo presidencial. En un país con instituciones frágiles, es sano que el poder tenga límites claros y rotación. El buen gobierno se premia con continuidad de políticas, no con eternización de personas en el cargo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No respaldo la continuidad de la “paz total” como se ha aplicado, porque no fue efectiva: aumentó la violencia, se fortalecieron los grupos armados y las comunidades están hoy más desprotegidas. La paz debe construirse con autoridad del Estado, protección a la población civil, respeto a las víctimas y resultados verificables. Sin eso, se queda en discurso y genera más inseguridad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No estoy de acuerdo con los diálogos con grupos armados ilegales tal como se están adelantando, porque han debilitado la autoridad del Estado y enviado un mensaje equivocado frente al crimen. Frente a estos grupos debe primar la aplicación del Código Penal, la acción de la Fuerza Pública y una justicia fuerte. Sin sanciones ni sometimiento real, el diálogo se convierte en impunidad y prolonga la violencia.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo una regulación estricta de la marihuana, con fines medicinales y para uso adulto, bajo control estatal y enfoque de salud pública, para quitarle mercado al narcotráfico y destinar recursos a prevención y tratamiento.

No respaldo la legalización de otras sustancias ilícitas, por sus graves efectos en la salud y el daño social que generan. Frente a ellas, el camino debe ser perseguir a los grandes narcotraficantes y tratar al consumidor como un paciente, fortaleciendo la prevención y la rehabilitación.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Estoy de acuerdo con el derecho a la muerte digna en casos excepcionales, bajo controles médicos, éticos y jurídicos estrictos, respetando la autonomía y la decisión informada de personas con sufrimientos intolerables por enfermedades graves e irreversibles.

Antes de cualquier decisión, debe garantizarse información completa sobre cuidados paliativos, alternativas terapéuticas y acompañamiento profesional integral. La eutanasia debe ser una medida excepcional, dentro de un marco legal serio, garantista y transparente.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia no necesita reformas tributarias frecuentes, sino una revisión estructural del sistema, para hacerlo más progresivo, simple y eficiente. Deben pagar más quienes más tienen, eliminar exenciones injustificadas y combatir con firmeza la evasión y la elusión.

Esta discusión debe ir acompañada de una reforma del gasto público, reduciendo burocracia y cargos innecesarios, para garantizar austeridad, eficiencia y transparencia antes de subir impuestos a la clase media y a los pequeños empresarios.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Es necesario revisar y corregir los salarios excesivos en el Estado, empezando por los altos cargos, y frenar los incrementos automáticos, atándolos a la realidad económica del país.

Además, debe controlarse estrictamente el gasto en contratos de prestación de servicios, prohibir el nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad y, en el Congreso, descontar salario por inasistencia y exigir resultados reales. El servicio público no es un privilegio, es una responsabilidad con los recursos de los ciudadanos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Estoy de acuerdo con que las actividades económicas de cualquier organización, incluidas las iglesias, paguen impuestos como cualquier otra empresa. Las exenciones deben limitarse a la actividad estrictamente religiosa y social, con transparencia en el manejo de recursos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Impulsaría: Democracia interna real en los partidos, sanciones efectivas a la compra de votos y al ausentismo, regulación del lobby y transparencia total en financiación de campañas, límites a la reelección indefinida en corporaciones públicas. Todo orientado a reducir maquinarias y fortalecer el voto de conciencia.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La paridad no se logra solo con cuotas, sino con condiciones reales de igualdad. Mi propuesta se basa en tres frentes: Paridad efectiva con meritocracia real, garantizando igualdad en cargos de decisión, concursos y ascensos con criterios transparentes.

Autonomía económica y empleo digno, con incentivos para la contratación de mujeres, cierre de la brecha salarial y acceso a crédito, formación y emprendimiento. Protección integral frente a las violencias, fortaleciendo prevención, atención oportuna y acceso efectivo a salud, justicia y educación. La paridad se garantiza con acceso real al poder, independencia económica y un Estado que proteja a las mujeres, no solo con promesas.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción se combate con reglas claras, controles reales y sanciones efectivas. Mi propuesta se basa en transparencia total y rendición de cuentas, prohibición del nepotismo y el clientelismo, y reglas estrictas en el Congreso, como descuento salarial por inasistencia y evaluación pública del desempeño. Además, propongo contratación pública 100 % digital y trazable, fortalecimiento de los órganos de control con sanciones reales y recuperación de recursos, y dar ejemplo desde la campaña y el ejercicio del cargo, sin maquinarias ni dinero oscuro. La corrupción se reduce cuando el Estado deja de ser botín.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La desconfianza en el Congreso es consecuencia del clientelismo, la corrupción y el ausentismo. Para cambiar esa percepción se necesita ejemplo y coherencia, no discursos. Mi campaña se basa en el voto de conciencia, sin maquinarias ni dinero oscuro. Desde el Congreso rendiré cuentas de forma permanente, asistiré y trabajaré en todas las sesiones, impulsaré reglas contra el nepotismo y el clientelismo, y legislaré escuchando a la ciudadanía. La política se dignifica con honestidad, trabajo y coherencia.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe manejar sus relaciones con Estados Unidos y Venezuela con pragmatismo, firmeza institucional y defensa del interés nacional, sin ideologización ni subordinaciones. Con Estados Unidos, mantener una relación estratégica y soberana en seguridad, narcotráfico, comercio y migración. Con Venezuela, una relación institucional y funcional para atender frontera, migración y seguridad, sin legitimar prácticas antidemocráticas ni guardar silencio frente a violaciones de derechos humanos. La política exterior debe servir a la seguridad, la economía y la dignidad del país, no a afinidades ideológicas.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña es austera y transparente, basada en redes sociales, el voz a voz ciudadano y el contacto directo con la gente. No tengo maquinarias políticas ni grandes financiadores. Se financia principalmente con mis propios recursos y con el apoyo solidario de amigos que donan su trabajo y su tiempo, no dinero. Por eso es una campaña de bajo costo, enfocada en lo esencial. Es una campaña contra titanes, pero con convicción y voto de conciencia. Quien no me financia, no me manda.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

En este momento no respaldo a ningún candidato presidencial. El Partido Liberal aún no ha definido una posición oficial y considero responsable esperar a que el escenario electoral esté claro. Mi eventual respaldo se basará en coherencia, responsabilidad y coincidencia programática, no en afinidades ni conveniencias políticas. Apoyaré a quien demuestre solidez, honestidad y compromiso real con el país, actuando siempre con independencia.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Colombia debe gobernarse con criterio y resultados, no desde la negación ni el fanatismo. Incluso en gobiernos con los que no se coincide, hay políticas que pueden corregirse y aprovecharse, y otras que deben terminar. Puede mantenerse, con ajustes profundos, el enfoque social del Estado, siempre que se traduzca en programas serios, sostenibles y con resultados medibles. Debe acabarse la “paz total”, tal como se implementó, porque no redujo la violencia, debilitó la autoridad del Estado y fortaleció a los grupos armados. La paz debe construirse con legalidad, presencia institucional y justicia, no con concesiones sin resultados. Colombia necesita pasar de la retórica a la gestión responsable y eficaz.

