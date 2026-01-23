Por qué votar por Héctor Olimpo Espinosa, candidato al Senado

Héctor Olimpo Espinosa presenta sus propuestas para llegar al Senado en Por qué votar por... Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Ser la voz de las regiones para buscar su empoderamiento. También, ser la voz de las mujeres, lograr su empoderamiento y protección. Y ser la voz que luche por oportunidades para nuestros jóvenes

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Tengo 20 años de servicio público. A hoy no tengo contabilizadas las investigaciones que me han abierto, pero gracias a Dios todas han sido archivadas.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La creación de las regiones de Colombia como Entidad Territorial.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es el exceso de poder del gobierno central que ha generado una dinámica de exclusión de las regiones. Y que hay que empoderar a las regiones, creyendo en sus autoridades, empresas y capital humano.

Es de su interés: “Por qué votar por…”: así puede presentar sus propuestas si aspira al Congreso

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Porque la Constitución de 1991 tiene unos mecanismos para hacer ajustes y actualizaciones.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

A mí me gusta la reelección, no solo presidencial, sino también de alcaldes y gobernadores, por un periodo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, para generar condiciones de sometimiento a la justicia.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

La rechazo.

¡Gracias Guaranda! 🚩por creer y por sumarse con convicción a este proyecto político diferente. Aquí no caminamos solos: caminamos como equipo, con visión y con el compromiso de construir una Colombia diferente desde las regiones.#ColombiaDiferente #MarcaL8AlSenado pic.twitter.com/bxrEW7yCOl — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) January 22, 2026

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Se requiere simplificar la estructura tributaria de Colombia.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

No se pierda: Advierten supuesto uso electoral de puestos claves de la Cancillería: esto dicen las alertas

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Cerraría las listas de corporaciones públicas y de Congreso. Y el fortalecimiento de la democracia interna en los partidos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Tener una ventanilla única de atención a la mujer. Para que haya un responsable claro de la protección efectiva de sus derechos. Simplificar la política pública de protección a la mujer.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Lo primero es implementar todas las nuevas tecnologías en el ejercicio del Estado. Que sirvan para agilizar y transparentar la gestión de las entidades públicas. Y lo otro, luchar contra la impunidad para hacer la justicia más eficaz.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Mejorar el sistema de comunicación de la institución con el ciudadano. El congreso debe interactuar más con la ciudadanía para dar trazabilidad real y efectiva sobre la incidencia de instituciones en el diario vivir de los colombianos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe tener una relación fluida con Estados Unidos por ser socio estratégico sin que incidan aspectos ideológicos de los gobiernos de turno. Y la relación con Venezuela si debe mantenerse mientras rija la democracia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos propios y de familiares, un equipo de profesionales que me rodea y aportan con su trabajo y experiencia.El presupuesto que esperamos cueste todo el proceso debe ser de entre 500 y 700 millones de pesos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

No he tomado una decisión.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

El empoderamiento del movimiento comunal, la política de entrega de tierras a los campesinos sin tierra debería seguir. Y creo que debería acabarse La Paz Total porque creo que no ha dado resultados.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.