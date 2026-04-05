Presunta interceptación a De la Espriella modifica el juego de la derecha por la presidencia

Gustavo Petro, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

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Tras la publicación del presidente Gustavo Petro, en la que asegura contar supuestamente con información de inteligencia, sobre la cual no hace ninguna precisión, en torno a que Abelardo De la Espriella tendría diálogos con sectores de la Procuraduría y de la firma Thomas Greg & Sons con fines no específicos. Los sectores de la derecha se unificaron en defensa del candidato de Salvación Nacional tras una Guerra Fría entre su campaña y la de Paloma Valencia a través de emisarios.

“Los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella”, dijo Petro sin presentar sustento de lo que publicó en redes.

Frente a las declaraciones del presidente, el candidato De la Espriella advirtió: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Petro, no solo no te temo, sino que si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos”.

Desde esta campaña es que “estas afirmaciones implican que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial”, por lo que exigieron “determinar si dichas conversaciones fueron obtenidas mediante interceptaciones y bajo qué condiciones”. A su vez, el equipo jurídico del candidato le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigue al presidente por presunta violación ilícita de comunicaciones, ante los informes de inteligencia sobre conversaciones del candidato.

🔔🔔🔔 ATENCIÓN, MÁXIME ALERTA POR LA VIDA DE @ABDELAESPRIELLA Y POR LA DEMOCRACIA:



Como asesor jurídico de Defensores de la Patria interpuse solicitud de investigación contra el presidente @petrogustavo por presunto delito de VIOLACIÓN ILÍCITA DE COMUNICACIONES ante la Comisión… pic.twitter.com/0sCEclNo49 — GermanCalderonE (@GermanCalderonE) April 5, 2026

Todos estos movimientos cambiaron las fichas de la carrera por la presidencia, especialmente en la derecha. Desde la campaña de Paloma Valencia, que compite por el nicho de De La Espriella, surgieron múltiples mensajes de apoyo. La misma aspirante publicó una carta al presidente Gustavo Petro donde le pide que responda si se están realizando intervenciones no solo a los candidatos, sino a ciudadanos en general, las entidades que estarían involucradas de ser el caso y si existe alguna orden judicial.

“Sus recientes declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas [...] no solo generan preocupación: abren un precedente peligroso. En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar”, asegura la misiva.

🎙️Escuche: Elecciones Presidenciales y cuando Dios aparece en el tarjetón. Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes lideran las encuestan que miden la intención de voto de las elecciones presidenciales, hacen esfuerzos para demostrar su lado más piadoso. El nuevo capítulo de Pescao Envenenado, el pódcast de El Espectador para hablar del espinoso camino para llegar a la Presidencia 🎙️

De la Espriella abrazó el apoyo de su contrincante del Centro Democrático, al mencionar que “la democracia amenazada es lo que en realidad nos une”; además, vaticinó una alianza entre ambos aspirantes de llegar alguno de los dos a la segunda vuelta.

“El régimen me quiere eliminar físicamente, es la única manera de sacarme del camino. Sé que estaremos juntos: usted conmigo o la manada del Tigre con usted, para derrotar al heredero de Petro, Cepeda, en segunda vuelta”, señaló el aspirante en sus redes sociales.

Doctora Paloma:



La democracia amenazada es lo que en realidad nos une a todos los que defendemos a esta Patria atribulada que tanto amamos.



Hoy es mi campaña la destinataria del fuego delirante del dictador en ciernes, pero la amenaza se extiende sobre todos los colombianos… https://t.co/0H3DtpqZcP — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 5, 2026

Por su lado, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático y a su vez una ficha clave en la campaña de Valencia, cuestionó este presunto hecho de interceptaciones a De La Espriella. “¡Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo! Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe", aseveró el exmandatario en sus redes sociales.

Esta camaradería es un cambio de tono profundo, pues desde los bastiones de la derecha venía transcurriendo una especie de Guerra Fría entre diferentes sectores aledaños a ambas candidaturas. Aunque los candidatos no han tenido encontronazos directos en público, sus campañas libraron durante las últimas semanas una batalla sin cuartel por los votos de la centroderecha.

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Un mensaje en redes sociales de Enrique Gómez, jefe de debate del abogado y candidato, desató una pelea entre los dos bandos a mediados de la semana pasada.

“Petro vs. Uribe, ¿otra vez? ¿10 o 20 años más de lo mismo? ¿Es eso lo que el país quiere? Lo que necesitamos es independencia y renovación, por eso voto por el Tigre”, aseguró Gómez, también senador electo el pasado 8 de marzo, en sus redes sociales. Varios alfiles de la candidata de la Gran Consulta le contestaron a Gómez.

@enriquegomezsn Petro vs. Uribe, ¿otra vez? ¿10 o 20 años más de lo mismo? ¿Es eso lo que el país quiere? Yo creo que necesitamos es independencia y renovación, por eso voto por el Tigre 🐅 @Abelardo De La Espriella ♬ Suspense Investigation - RealTunesStudio

Los hijos del expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, se fueron contra Gómez. Tomás Uribe se refirió al tema y aseguró que: “Cada que su campaña es sometida al escrutinio normal de una contienda política, usted la emprende contra el Centro Democrático. La vez pasada fueron los cuestionamientos a sus ataques a Juan Daniel Oviedo (...) Serénese. El único enemigo es El Heredero”, relacionándolo con su apuesta de vencer a Iván Cepeda en las urnas.

Otras figuras como el representante Hernán Cadavid o Vicky Dávila se unieron a las críticas a Gómez en su momento. Es más, de forma reciente la bancada de ese partido respaldó la fórmula Valencia-Oviedo, rescatando los acuerdos comunes que se han establecido con varios sectores políticos. En su comunicado, la colectividad estableció que la seguridad, la economía, la defensa de la familia y la reducción del Estado son las principales banderas de su campaña.

Y es que parte de las diferencias programáticas que han querido señalar desde Salvación Nacional también radican en esos puntos, especialmente el apartado de la familia, apuntando a que Oviedo representa una agenda que vulnera los derechos de los niños.

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Desde la izquierda, estos comentarios por parte del presidente Gustavo Petro que sugieren una presunta interceptación a De La Espriella no han tenido respuesta por parte del mandatario, ni por el candidato de su partido, Iván Cepeda. Sin embargo, desde las toldas del Pacto Histórico y de la campaña del ungido del petrismo, algunas figuras intentan llevar la conversación hacia otros puntos.

Desde la nueva bancada del Pacto, que se posicionará el próximo 20 de julio, uno de los senadores electos se refirió al hecho. Se trata de Kevin Gómez, quien retomó la narrativa del “fraude electoral” que impulsó el presidente antes del 8 de marzo, relacionando a la empresa Thomas Greg & Sons.

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“Las elecciones en Colombia han dependido en gran parte, de sistemas operados por Thomas Greg & Sons, una empresa cuestionada [...] que ya hoy no maneja el proceso de pasaportes, como resultado de un proceso de licitación transparente estaría pactando compromisos con De La Espriella para anular el nuevo contrato con la Imprenta Nacional y entregárselo nuevamente a Thomas Greg, todo esto a cambio de apoyar la presidencia del tigre Uribista”, señaló Gómez sin demostraciones sobre este hecho.

Mientras desde la campaña de Cepeda, uno de sus figuras más cercanas, el excandidato a la presidencia Camilo Romero, quien dio un paso al costado para apoyar al ungido del petrismo, se refirió a la carta de Paloma Valencia dirigida al presidente en la que cuestiona las presuntas interceptaciones.

No Paloma, ustedes no van a venir a posar de víctimas cuando fue el gobierno de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, quien rompió la ley para interceptar ilegalmente a oposición, periodistas y magistrados. El Estado con lógica criminal.



Las chuzadas no tienen cabida en el… pic.twitter.com/QUQSLA25yd — Camilo Romero (@CamiloRomero) April 5, 2026

Romero aseguró que “las chuzadas no tienen cabida en el progresismo”, mientras llama a las urnas con el mensaje de que el país no se juega, en sus palabras, “el retorno de esa doctrina antidemocrática o un segundo gobierno progresista contundente contra mafias”.

“No Paloma, ustedes no van a venir a posar de víctimas cuando fue el gobierno de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, quien rompió la ley para interceptar ilegalmente a oposición, periodistas y magistrados”, agregó Romero en su comunicado.

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