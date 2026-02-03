¿Habrá consulta de la izquierda con Cepeda?: lo que está en juego con la decisión del CNE

El exministro Juan Fernando Cristo, el senador Iván Cepeda y el exembajador Roy Barreras están entre los nombres que llegarán al frente amplio. Foto: El Espectador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirá este martes el futuro político inmediato de Iván Cepeda y su posible ingreso a la consulta presidencial de la izquierda que tras varios cambios de nombre, hoy se perfila como el Frente por la Vida. Sin embargo, todo podría cambiar de cara al próximo 8 de marzo, después de las 3:00 p.m. una vez que los conjueces designados para este caso tomen parte en el mismo. Esto es todo lo que está en juego.

Primeramente, se debe señalar que la decisión llegó a instancias del órgano electoral, luego de que el registrador Hernán Penagos, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el procurador general, Gregorio Eljach, hubiesen solicitado claridad sobre el estatus electoral de Iván Cepeda, ficha presidenciable del Pacto Histórico, y Daniel Quintero, quien intentó impulsar su candidatura con el aval del partido Autoridares Indígenas de Colombia (AICO).

Para Quintero, la decisión fue negar su inscripción a la consulta del Frente por la Vida, tomada de Registraduría asegurando que el exalcalde de Medellín ya había sido partícipe de unos comicios similares en octubre del 2025 y había sido derrotado en urnas por Cepeda. Sin embargo, para la ficha que propone el oficialismo la incertidumbre radicaba en que si ese proceso del año pasado había sido partidista (solo con el aval del Polo) o interpartidista (con la bendición de hasta tres partidos).

En ese sentido, los magistrados Álvaro Echeverry (Colombia Justa y Libres), Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico), presentaron una ponencia en la que señalaban, ese proceso no presenta impediento para Cepeda y le permitía participar en los comicios de marzo. Sin embargo, tras ser puesta a consideración, fueron solo cuatro votos a favor, pues a los magistrados ponentes se les sumó Altus Baquero (Partido Liberal). En contra votaron Alfonso Campo (Partido Conservador), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Maritza Martínez (Partido de la U), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), lo que llevó el caso a conjueces.

Y para dar parte en este caso, las magistrados designados fueron Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella Mendoza (Partido Liberal). Sin embargo, el primero ya radicó una manifestación de impedimento, que podría abrir paso a el magistrado ramanente a Gustavo Martín Coral (Colombia Justa y Libres). Para decidir sobre ese impedimento, pues Sánchez Cerón fue abogado del expresidente Álvaro Uribe, se tendrín que nombrar a otros conjueces, pues el pleno del CNE está incompleto por la ausencia del magistrado Baquero, quien ya tenía una salida del país programada.

De haber negativa para el oficialismo, Cepeda podría estar yendo de forma directa a primera vuelta. A pesar que ni el candidato presidencial, ni el propio presidente Petro ven con buenos ojos esta medida, los tiempos ya no darían para interponer una apelación, por lo que en las últimas horas esa puerta ha tomado fuerza.

Pero esa decisión tendría un efecto dominó en la propia consulta. Aunque las opiniones están divididas, lo cierto es que a cuatro días para que cierren las inscripciones, el futuro del Frente por la Vida estaría en duda. Por parte de Roy Barreras la intención sería participar en esos comicios de marzo. Camilo Romero, sin embargo, tiene dudas de esa decisión, mientras que Juan Fernando Cristo estaría evaluando todos los escenarios, recalcando que estuvo en conversación con sectores de centro para impulsar un proceso similar.

En simultáneo, otras medidas de fondo se han tomado en el órgano electoral y que ha comprometido el futuro de algunas Cámaras del Pacto. Tal es el caso de la lista del Valle del Cauca que lidera el representante Alfredo Mondragón, pues en el CNE se determinó tumbar ese listado por haber sido una coalición entre el nuevo partido Pacto Histórico y la Colombia Humana. El argumento que se le entrgó a la colectividad es que dicha unión ya se presentó en el 2022 y logró más del 15 % del umbral electoral, por lo que para estas nuevas elecciones habría impedimento para coaligarse.

Esa medida no solo compromete a Valle, sino que, además, tiene en vilo a otras 14 listas presentadas por el Pacto y que incluye también la lista por Bogotá. Eso sí, en el caso de esta última, hay otra medida que debe ser resuelta, pues en su momento una integrante del equipo de la representante María del Mar Pizarro interpuso una medida para tumbar esta lista, en donde la actual congresista aparece quinta. La demandante alegó que no se respetaron los acuerdos al momento de aplicar la lista en cremallera.

Otros casos en el CNE

El órgano electoral ha definido otros casos. Por ejemplo, durante la votación del caso Iván Cepeda también se decidió sobre el futuro de Marelen Castillo. La actual representante está cobijada bajo el estatuto de la oposición, llegando a esa curul al haber sido la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022.

Sin embargo, desde 2024 Castillo argumentó que nunca hizo parte de la conformación del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción y su llegada al Congreso se dio a través de un movimiento por firmas. Fue por ello que quiso optar nuevamente al Congreso, esta vez con el amparo del Centro Democrático y para el Senado, siendo la número 20 en ese listado. No obstante, en el órgano electoral se estimó que su participación en este partido estaría incurriendo en doble militancia, por lo que esa candidatura fue revocada. Eso sí, la representante ya apeló la decisión.

