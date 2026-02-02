Presidente Petro convoca nuevo plazoletazo en pro de la constituyente desde EE. UU.

El presidente Gustavo Petro convocó a nuevo plazoletazo en favor de la asambvlea nacional constituyente. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la conformación de un nuevo plazoletazo bajo la consigna de la defensa de la soberanía nacional, horas antes de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La convocatoria también plantea respaldar el alza del salario mínimo.

La convocatoria del jefe de Estado la realizó bajo el lema de “Colombia Libre”, en medio de algunos puntos que ha señalado. En primera instancia, se realiza en la misma jornada en la que tendrá su primer encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump, mandatario con el que ha tenido roces por la lucha contra las drogas, la migración y la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano.

Le sugerimos: “Si Petro tiene dudas sobre transición en Venezuela, que se aclaren”: Machado

En misma medida, este llamado se produce a la par que existen ruidos jurídicos sobre la participación de su candidato presidencial, Iván Cepeda, en las consultas del 8 de marzo, en la que el propio mandatario convocó a una coalición de sectores cercanos a sus políticas. Y es que el mismo día de su llamado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá si es posible que Cepeda pueda participar de estos comicios.

Tres de febrero, no más mentiras, no más mercaderes de la politica y del derecho quitándole los derechos al pueblo



No más poder a quienes quieren robarse las elecciones impidiendo que la gente participe.



A participar, a votar, a firmar y a ganar.



Por una Colombia que… pic.twitter.com/ebRUlbnfcH — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Mientras esto avanza en Bogotá, en Estados Unidos hay una agenda delineada para la cita entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, prevista para las 11:00 a.m. de este 3 de febrero. El principal punto se centraría en la lucha antidrogas. Allí Colombia presentará las cifras alcanzadas durante la gestión del presidente Petro en los últimos tres años, pero en especial, en la última medición realizada por la ONU y que valió para una descertificación en esta materia el pasado mes de septiembre.

También habrá espacio para la materia de seguridad, en la que el presidente Petro dará muestras de los resultados en su política de paz total. En paralelo a la cita, desde Colombia se llevará a cabo la extradición a los Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.

Consulte esto: Estos son los detalles detrás de la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington

Por parte de Colombia también se buscará presentar una agenda sobre Venezuela en lo que Petro ha llamado la búsqueda de una transición hacía la democracia en ese país. Eso sí, se debe resaltar que el jefe de Estado colombiano considera que el depuesto dictador Nicolás Maduro se encuentra secuestrado y debe ser liberado para lograr la paz en un país que hoy administra de forma interina Delcy Rodríguez.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.