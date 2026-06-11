Juan Daniel Oviedo se reunió con Álvaro Uribe: “hablamos sobre el país y el respeto”

Juan Daniel Oviedo junto a Álvaro Uribe y su esposa. Foto: X - Álvaro Uribe

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El excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo se encontró este jueves con el expresidente Álvaro Uribe. Así lo dejó saber Uribe a través de sus redes sociales: “Agradecido por esta reunión con el Dr. Juan Daniel, hablamos sobre muchos temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”.

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Esta noticia se conoce tras los evidentes quiebres dentro de la campaña de la excandidata Paloma Valencia y su fórmula. Aunque Oviedo aseguró que tras la derrota no apoyaría a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda en sus candidaturas, su decisión de no apoyar a nadie queda en duda luego de que se reuniera con el líder natural del Centro Democrático.

Es precisamente este partido, junto a Paloma Valencia, quienes decidieron de manera inmediata tras conocer que no pasarían a segunda vuelta, los que anunciaron su apoyo a Abelardo de la Espriella.

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Por su parte, Oviedo le dijo a El Espectador: “Lo que yo puedo decir que son mis votantes, ellos ya tomaron una decisión, bien sea antes del 31 de mayo o después de las elecciones. Hay que reconocer también el fracaso de esta suma entre distintos, tenía un potencial de 5,9 millones de votos, que fue lo que obtuvimos el 8 de marzo en la gran consulta por Colombia, y pasamos a tener menos de 1,7 millones de votos. Muchas personas ya tomaron las decisiones en el cambio. Entonces, tanto como pensar esa frase tradicional de que tengo un capital político representado en 1,7 millones de votos, no es el mensaje que nosotros queremos dar”.

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Además, agregó: “Yo lo que quisiera es que como un centro que sí se moja, le podamos decir a Colombia qué van a hacer o qué preguntas tienen que responder estos candidatos que pasaron a la segunda vuelta para merecerse el voto de millones de colombianos”.

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