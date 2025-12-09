Así quedó la lista de “influencers” que aspiran por llegar al Senado y a la Cámara

Wally Rodríguez, Leonor Espinosa, Lalis Beltrán, Felipe Saruma, Alejo Vergel y Amaranta Hank son algunos de los influenciadores y celebridades que aspiran a Cámara o a Senado en 2026. Foto: Canva

El pasado lunes 8 de diciembre finalizó el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones al Congreso de la República que tendrán lugar el 8 de marzo de 2026.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total se postularon 3.231 candidatos, que hacen parte de 527 listas. Para el Senado de la República fueron inscritos 1.124 candidatos en 27 listas y a la Cámara de Representantes se postularon un total de 2.107 candidatos en 500 listas.

El fenómeno de los influencers que ahora buscan hacer vida política en el Capitolio viene marcando la agenda. En las listas presentadas a la Registraduría hay varios candidatos y candidatas que pretenden saltar de las redes sociales al Senado y a la Cámara.

¿Quiénes son los candidatos influencers?

Entre los nombres más sonados para el Pacto Histórico, se encuentra Walter ‘Wally’ Rodríguez, un creador de contenido y abogado conocido, entre otras cosas, por el programa de opinión de RTVC “Política al Revés”, que condujo junto con Levy Rincón hasta abril de 2025.

Este trabajo vino acompañado de un contrato por más de COP 23 millones con el Sistema de Medios Públicos del Estado, con quién también firmó otro contrato en octubre de 2024 por COP 10 millones para trabajar como consultor jurídico para los periodistas de RTVC.

En la consulta del Pacto Histórico, hecha el pasado 26 de octubre, Rodríguez fue el candidato al Senado con mayor número de votos, ubicándose en el puesto 6 de la lista presentada ante la Registraduría.

Además, sobresalen nombres como el de Laura ‘Lalis’ Beltrán, más conocida en redes sociales como @smilelalis, periodista y creadora de contenido que aspira a la Cámara de Representantes en el puesto número 3. Otros de los aspirantes son David Porras (Cámara de Representantes) y la periodista e influenciadora Amaranta Hank (Senado).

La lista es larga. Desde otras esquinas políticas los más mencionados son la chef Leonor Espinosa, que se lanzó con el Partido Liberal como representante a la cámara y el creador de contenido Andrés Felipe Camargo, más conocido como ‘Felipe Saruma’, quién va respaldado con Cambio Radical en la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Por su parte, en la coalición Ahora Colombia, que incluye a los partidos políticos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, hay aspirantes como Hannah ‘Miss Melindres’ Escobar, ‘El profe Charles’ Figueroa y el médico Rawdy Reales. Por último, en la lista del Frente Amplio Unido, figura el creador de contenido ‘Alejo’ Vergel.

Desde las elecciones de 2022 se ha vuelto cada vez más común que este tipo de creadores de contenido busquen acomodarse dentro de algún partido para comenzar una vida política. Este fenómeno comenzó a sonar con el entonces creador de contenido “Jota Pe” Hernández, quien fue el candidato más votado de su partido y logró llegar al Capitolio respaldado por el partido Alianza Verde que hacía parte de la coalición Centro Esperanza.

