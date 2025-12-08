Logo El Espectador
Así impactan en elecciones de 2026 las movidas de candidatos y partidos con sus listas a Congreso

En La Mesa Redonda, de El Espectador, se analizó el impacto de las listas a Congreso y las movidas de los candidatos presidenciales.

Redacción Política
09 de diciembre de 2025 - 01:59 a. m.
Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe juegan un papel fundamental en la derecha junto a Germán Vargas Lleras. Por su parte, el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda quieren mover sus cartas en la izquierda.
Foto: El Espectador
Con el cierre oficial de las inscripciones para los candidatos a Cámara y Senado, que se cumplió este 8 de diciembre, los partidos y varias candidatos comenzaron a moverse con fuerza para buscar un espacio en la disputa por el poder que habrá vía urnas en 2026.

Eso hace que las 103 curules de Senado y las 182 de Cámara que están en disputa sean un objetivo claro para todas las colectividades, que además buscan tener mayorías para garantizar gobernabilidad en la administración que suceda al presidente Gustavo Petro.

Es en medio de ese panorama que en La Mesa Redonda, espacio de análisis de El Espectador, se realizó un repaso a fondo de las implicaciones de todos estos movimientos y sobre cómo se están acomodando los principales protagonistas del debate.

Vea aquí el análisis de La Mesa Redonda:

Por Redacción Política

