Esto se sabe de la incautación de dinero que salpica a escolta del secretario de la Cámara

Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara, salpicado tras la captura de su escolta en la incautación de un dinero para presunta compra de votos.

Sigue la escalada en la controversia tras la incautación de dineros que realizó la Policía Nacional en La Guajira que presuntamente serían direccionados para la compra de votos en las elecciones del próximo 8 de marzo. En los hechos han quedado señalados los nombres de Luis Alfredo Acuña, uno de los capturados, y quien aparece en la nómina de escoltas del secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture Peñaloza.

Los hechos se presentaron en horas de la mañana de este martes 3 de marzo en inmediaciones al municipio Hatonuevo en La Guajira. En el operativo la Policía incautó cerca de COP 140 millones que estaban escondidos dentro del equipaje de un vehículo particular, junto con publicidad de la campaña al Senado de Daniel Restrepo, del partido Conservador.

En el lugar fueron capturadas dos personas, una de ella identificada como Luis Alfredo Acuña, quien pertenecería al esquema de seguridad del Secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture. Una vez confirmado el operativo, desde la Unidad Nacional de Protección se aseguró que el vehículo no pertenece a la entidad -desestimando versiones iniciales-, pero sí quedó enmarcado el apellido de Lacouture.

El funcionario es precisamente originario de La Guajira y en los pasillos del Legislativo es relacionado con los sectores conservadores, así como de tener una estrecha relación con el actual senador Carlos Trujillo. Es más, en 2024 a Trujillo se le fotografió en u evento realizado en el municipio de Villanueva, también en La Guajira, del que Cielo Peñaloza, madre de Lacouture, es alcaldesa.

¡𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗙𝗥𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗧𝗢𝗦!



En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la @PoliciaColombia incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos.



El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el… pic.twitter.com/ZAkHmeoGAA — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 3, 2026

En medio de este escándalo esos nombres salieron a resurgir, destacando que si bien el senador nativo de Itagüí no aspira por volver al Senado, sí estaría impulsando la campaña de Daniel Restrepo Carmona por el mismo partido Conservador, siendo esta la publicidad que presuntamente habría aparecido en el vehículo junto con el dinero incautado.

Además, según señalaron las autoridades, los montos estaban distribuidos en siete diferentes sobres, todos con una marcación de nombres específica. De acuerdo a información que conoció El Espectador, los nombres bajo los que estaban marcados los sobres eran los de: Débora Barros, ‘Beba’ Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Christian Bermúdez.

De ellos, Barros es una lideresa Wayúu con amplio reconocimiento en la región y a quien en el pasado se le veía cercana con la senadora Martha Peralta. Kevin Cantillo, Christian Bermúdez y Ghandi Romero, en cambio, ejercen como concejales de Riohacha, capital de ese departamento.

En cuanto a ‘Beba’ Ramírez, medios de la región la relacionan con Laura Marcela Ramírez Cantillo, exconcejal de Maicao; mientras que Rosa Pacheco, sería presidenta de la Asamblea de La Guajira en 2010; y Edwin Solano, exsecretario de desarrollo de Maicao.

De ellos, Bermúdez y Romero dijeron a El Tiempo que no tienen vínculo o conocimiento ni de Luis Alfredo Acuña, que fue capturado en el lugar de los hecho, ni del candidato Daniel Restrepo.

Las autoridades están tratando de establecer si esta sería una estructura que presuntamente quería direccionar votos a favor de Restrepo, quien ha emprendido varios actos de campaña en esa región. Por ahora, el secretario Jaime Luis Lacouture tampoco se ha pronunciado públicamente.

Las respuestas del lado Conservador

Quienes si se pronunciaron fueron tanto el candidato Restrepo Carmona como el propio partid Conservador. El primer aseguró que esto se trata de un montaje y señaló que “cuando no pueden debatir propuestas, fabrican sospechas. Un escolta que no hace parte de mi campaña, ni de mi esquema de seguridad, fue retenido con dinero personal y publicidad política, algo que NO está prohibido por la ley”. Además aseguró seguir en campaña y, de hecho, horas después publicó un video de una visita que tuvo al municipio de Itagüí.

En un comunicado también dijo: “Nos tomó por sorpresa y no existe vínculo operativo entre esas acciones y nuestro equipo de trabajo”. También aseguró que el dinero y el vehículo incautados son de carácter estrictamente particular y no se relaciona a su campaña.

En cuanto al partido, desde el equipo de veeduría de la bancada conservadora se aseguró un total rechazo a este tipo de accionar en pleno ejercicio electoral. En su comunicado el partido dijo que “se informa a la opinión pública y a la militancia del Partido que, con ocasión de la noticia difundida en medios de comunicación sobre hechos presuntamente ocurridos en Hatonuevo, departamento de La Guajira, en los cuales podrían estar involucrados algunos militantes de esta colectividad, la Veeduría Nacional ha procedido de manera inmediata a adoptar las medidas pertinentes dentro del ámbito de sus competencias”.

Aquí el comunicado completo

