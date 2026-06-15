Estos son los apoyos con los que llegan De la Espriella y Cepeda a segunda vuelta

La fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo busca llegar a la Casa de Nariño sobre la llave Iván Cepeda y Aida Quilcué. Foto: El Espectador

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Menos de una semana queda para que el país decida quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tendrán una puja electoral el próximo 21 de junio en una carrera presidencial que ha dado muestras de una asentada división entre los polos de derecha e izquierda. Es en ese panorama que la mayoría de fuerzas electorales han tomado parte sobre su respaldo en esta segunda vuelta.

Las dos campañas tiene ya estructuras consolidas que le respaldan, tanto del ejercicio político como de sectores empresariales y/o sindicales. Todas esas fuerzas serán determinantes en las urnas durante el balotaje final.

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En la campaña de Abelardo de la Espriella el lema ha sido “gobernar los nunca” y alejarse de “los de siempre”. Sin embargo, el grueso de partidos tradicionales ya se volcaron a esa campaña. Y es que con la llegada de Paloma Valencia y el Centro Democrático, que aceptaron esos respaldos en primera vuelta, ahora las colectividades se han situado al lado del “Tigre”.

Entonces, los partidos Conservador, La U y Cambio Radical se fueron de lleno a respaldar la campaña de De la Espriella. Eso sí, a los dos primeros el candidato les había cerrado la puerta de llegada en el camino a la elección del 31 de mayo, aunque de los mismos ya existían varias figuras cercanas a esa campaña.

De hecho, en los corrillos políticos se habló que si bien los logos estuvieron con Valencia en primera vuelta, la militancia de esos partidos se volcó a la candidatura de De la Espriella. Pero esa campaña no tiene solo respaldos políticos. Por ejemplo, Fenalco, en cabeza de Jaime Alberto Cabal, anunció que respaldaría esa campaña, mientras que otros gremios también se estarían acercando.

De sectores de centro, muy buscados por ambos sectores, De la Espriella ha tenido el respaldo de integrantes de la campaña de Sergio Fajardo, así como de Leonardo Huerta, quien fue fórmula vicepresidencial de Claudia López. Eso sí, el lema de “outsider” se mantiene y, además, el candidato aseguró que “no le estamos recibiendo dinero a nadie”, esto ante versiones de supuestas colectas para financiar la campaña-

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Por otro lado, la campaña de Cepeda también tiene un fuerte respaldo político. Esa candidatura cuenta, inicialmente, con el respaldo del presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado dio su voto a Cepeda en primera vuelta, pero es que previo a esa jornada le impulsó desde las plazas en la Costa Caribe. En múltiples eventos dio mensajes ligados a esa campaña, incluyendo señalamientos contra el abogado de Defensores de la Patria.

A Cepeda también le da un importante respaldo el Pacto Histórico, que a partir del 20 de julio será la bancada más grande en el Congreso. En misma línea, en su coalición de la Alianza por la Vida le acompañan los partidos Alianza Verde, En Marcha, MAIS, así como otras colectividades y movimientos políticos menores. También las nuevas caras que ocuparán las 16 curules de paz y las curules afro en la Cámara van en línea con Iván Cepeda.

Por otro lado, los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López han sido enfáticos en no respaldar a De la Espriella, y aunque no han hablado de votar por el candidato oficialista, se estarían acercando a ese sector. Los que sí llegaron fueron los bloques de los excandidatos Santiago Botero, Sondra Macollins y Roy Barreras.

Respecto a otras colectividades, casas políticas independientes o en rebeldía de los partidos Liberal y Conservador están al lado de Iván Cepeda. También ha otros como el senador Antonio Correa, de La U, suscribió un acuerdo con su partido para tener la libertad de respaldar a Cepeda. A esto se suma agrupaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y algunos bloques de Fenalco.

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Con estos apoyos que están sobre la mesa, y algunos que se van moviendo desde la sombras para tener representatividad en el nuevo Gobierno, los candidatos se alistan para enfrentarse en las urnas el próximo 21 de junio. De la Espriella busca romper su techo de 10,3 millones de votos en primera vuelta, mientras que Cepeda quiere remontar esa cifra, todo tras obtener 9,7 millones esa misma jornada.

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