Estos son los últimos movimientos de partidos y candidatos faltando dos días para elecciones

Las elecciones legislativas y por consultas presidenciales son en dos días. Con la cuenta represiva por terminar algunos partidos y candidatos terminan de ajustarse en el panorama. En primer lugar, se dio a conocer que la excabeza de lista del partido Oxígeno, Sofía Gaviria, se inclinó por Salvación Nacional para votar en las urnas a Senado tras ser expulsada de la colectividad de Ingrid Betancourt.

Esta decisión resuena debido a que la excandidata es hermanda del precandidatos presidencial, Aníbal Gaviria, quien participará en la llamada Gran Consulta por Colombia, lo que deja en duda que sucederá con los apoyos de Gaviria tras conocerse el o la ganadora de esta medición.

Sofía Gaviria dejó Oxígeno en medio de fuertes discusiones con la líder de esta colectividad y se trasladó hacia la otra orilla. La situación entre ambas llegó al punto de enviar a Gaviria al Consejo de Control Ético de la colectividad, donde le solicitaron “sostener una comunicación respetuosa con los afiliados y directores del partido, sin agresiones o descalificaciones” que posteriormente desencadenó en la salida de la candidata de la colectividad.

Por su parte, desde el partido Alianza Verde, los candidatos Cristian Avendaño y Carlos Parra radicaron ante la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) una denuncia por una presunta red de compra de votos “vinculada a las campañas de Richard Aguilar, candidato al Senado, y de Sergio Isnardo Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes por Santander”.

“Tenemos los videos que demuestran cómo operan: instalaron una central de pagos con vigilancia para entregar sobres de dinero y les decomisaron celulares para no dejar huella. Es una estructura diseñada para comprar la dignidad de la gente a punta de fajos de billetes”, afirmó Avendaño. Y además, Parra agregó: “Esta es la maquinaria en su estado más rastrero. El país debe saber que Richard Aguilar y Sergio Isnardo están intentando ganar con dinero que le quitan al desarrollo de Santander. [...] El que compra votos para llegar, llega para robar. El uso de recursos de dudosa procedencia para obtener una curul es un ciclo que debemos romper”.

Richard Aguilar, quien es candidato al Senado por el partido Liberal se encuentra en juicio por supuestas irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander entre 2012 y 2015 y aunque fue capturado en 2021 por este caso, está en libertad hasta que no se tome una decisión.

