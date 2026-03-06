Publicidad

¿Se puede votar con la cédula digital, contraseña o denuncia de pérdida del documento?

Le contamos cuáles son los documentos con los que puede ejercer su derecho al voto este próximo 8 de marzo.

Redacción Política
06 de marzo de 2026 - 06:50 p. m.
Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República.
Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República.
Foto: El Espectador - Luis Ángel
Las elecciones legislativas y a consultas interpartidistas se levarán a cabo este domingo 8 de marzo. Son un total de 3.081 candidatos los que se medirán para alcanzar una curul en el Congreso, sin contar a los 16 candidatos que hacen parte de las consultas interpartidistas.

Para poder acceder a las urnas y ejercer su derecho al voto debe tener en cuenta que existen algunos requisitos innegociables, uno de ellos es el de portar a cédula de ciudadanía. De no llevar la cédula, no podrá participar en la jornada de votación.

Ahora bien, según la Registraduría solamente se puede llevar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital (física o en la app oficial del celular, con verificación biométrica). En caso de que no contar con estas opciones, ya sea por extravío o robo, no podrá ir a votar. Es decir que a pesar de contar con la denuncia de pérdida de documento o con la contraseña no lo dejarán votar.

Además de la cédula, usted puede llevar elementos personales a la urna. Si lo necesita o lo prefiere, puede llevar su propio esfero e incluso una hoja de guía para saber cuáles son los candidatos por los que quiere votar, en cualquiera de los casos recuerde que no debe salirse del recuadro y en el caso de las consultas, no debe marcar más de un candidato, pues de suceder, su voto será anulado. Por su parte, si no sabe por qué candidato desea votar pero si tiene claridad sobre el partido, puede no marcar una x en el número de alguno de los miembros y solo marcar el logo del partido de su preferencia.

Vea aquí la guía completa de cómo votar:

Por Redacción Política

