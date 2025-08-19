Exgobernadores y exalcaldes inscribieron su comité y buscan firmas para elecciones

Reunión de un grupo de seis exgobernadores y exalcaldes que durante los últimos meses se reunieron para formar una coalición de cara a las presidenciales del 2026, anunciaron que se irán por el camino de las firmas para avalar a cualquier de los integrantes del grupo, en el que están Héctor Olimpo Espinosa (exgobernador de Sucre), Juan Guillermo Zuluaga (exgobernador de Meta), Aníbal Gaviria (exgobernador de Antioquia), Juan Carlos Cárdenas (exalcalde de Bucaramanga), Jaime Pumarejo (exalcalde de Barranquilla) y Juan Carlos Saldarriaga (exalcalde de Soacha). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El grupo de exgobernadores y exalcaldes inscribió oficialmente el comité "La Fuerza de las Regiones", movimiento con el que esperan que uno de sus cuatro precandidatos pueda ser el sucesor del presidente Gustavo Petro en 2026. Primero deberán reunir más de 600.000 firmas.

Los cuatro precandidatos presidenciales, Aníbal Gaviria (exgobernador de Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (exgobernador de Meta), Héctor Olimpo (exgobernador de Sucre) y Juan Carlos Cárdenas (exalcalde de Bucaramanga) inscribieron su comité este martes ante la Registraduría Nacional y desde la entidad liderada por el registrador Hernán Penagos hicieron un llamado para la descentralización.

“Hoy, de 100 pesos de la masa fiscal nacional 80 los maneja el centralismo. Necesitamos que al menos 50 los manejen las regiones para fortalecer las capacidades y que las soluciones estén más cerca de la gente", indicó Gaviria.

El ejemplo con acción, no solo palabras. Hoy nos inscribimos y vamos a fondo en la construcción de una propuesta colectiva, plural, cercana, que transforme la realidad de nuestro país.

Más que hablar de unidad, nos unidos.

El exgobernador Olimpo hizo un pronunciamiento similar, asegurando que si uno de ellos llega a la Casa de Nariño pondrán como prioridad la autonomía fiscal de las regiones: “Hay un Estado central que tiene una dictadura, las regiones tienen que pedirle permiso, se trata a las regiones como si fueran unos menores de edad. Hay que empoderar a las regiones”.

Los exmandatarios se posicionan como otro de los sectores opositores al gobierno del presidente Petro, al que le vienen reclamando una mayor incidencia con las regiones, así como el fortalecer la seguridad para retomar el control en distintas zonas del país con amplia influencia de los grupos armados ilegales.

“La Fuerza de las Regiones’ deberá reunir más de 600.000 firmas para que sea tenido en cuenta como un movimiento político que puede entregar avales para los comicios. La idea es que cada uno de los cuatro precandidatos reúna aproximadamente la misma cifra en apoyos entre agosto y diciembre.

