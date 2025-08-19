Oposición se quedó con la mesa directiva de la Comisión Segunda de Senado

El senador Mauricio Giraldo fue elegido como el presidente de la Comisión Segunda de Senado. Foto: Archivo Particular

Los acuerdos entre compromisarios volvieron a romperse para la decisión de las mesas directivas en el Congreso, esta vez en la Comisión Segunda de Senado. Aunque la Presidencia tendría que haber sido para el Pacto Histórico y la Vicepresidencia para el Partido Liberal, el Partido Conservador y el MIRA se quedaron con esos puestos.

Con siete votos de siete senadores presentes, Óscar Mauricio Giraldo (Partido Conservador) y Manuel Virgüez (MIRA) encabezarán la comisión en el último año de este Congreso. La votación ocurrió sin los senadores oficialistas, quienes se retiraron tras dejar constancia.

“Nosotros no vamos a participar en esa ruptura de un acuerdo en esta comisión y eso no es ningún chantaje ni nada de eso: son las reglas de la política y estamos entre gente adulta”, aseguró el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).

De la coalición oficialista, la senadora Jahel Quiroga sería la elegida para encabezar la comisión. Sin embargo, desde el principio de la sesión los congresistas del Pacto cuestionaron que las bancadas no estuvieran dispuestas a cumplir los acuerdos.

“Desde nuestra posición, reiteramos que el país atraviesa una coyuntura crítica en materia de seguridad nacional, relaciones internacionales y defensa de la soberanía, y por ello no es conveniente ni responsable que la conducción de esta comisión recaiga en voceros del actual Gobierno, cuya gestión ha demostrado ineficiencia e incapacidad para gobernar y atender los grandes problemas que aquejan a los colombianos”, dijo el senador Nicolás Echeverry (Partido Conservador) en un comunicado como respuesta.

Esta no es la primera vez que el Gobierno pierde el pulso para las comisiones en Senado. En la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) fue elegido como presidente, aunque el acuerdo le daba ese puesto a Omar Restrepo (Comunes). En las comisiones económicas quedaron Jairo Castellanos (ASI) y Enrique Cabrales (Centro Democrático), ambos férreos opositores de la reforma tributaria que alista el Ejecutivo.

Eso sí, en Cámara hubo un panorama más favorable para la Casa de Nariño, pues, en su mayoría, quedaron elegidos representantes del Pacto Histórico o cercanos al Ejecutivo.

