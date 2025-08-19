Debate de referendo por las regiones vuelve a aplazarse en Comisión Primera de Senado

El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) es el coordinador ponente del proyecto de autonomía regional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La sesión de la Comisión Primera del Senado volvió a levantarse este martes tras no lograr los números para completar el quorum. La sesión se concentraría en el proyecto de autonomía regional del referendo por las regiones, impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

De acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), quien es el coordinador ponente, en al menos siete ocasiones se ha aplazado la sesión por la misma razón. Indicó que la oposición ha estado presente en el debate, pero ha sido el Gobierno el que ha recurrido a “no establecer el quorum necesario par dar el debate que exige el reglamento”.

El proyecto ya recibió el aval de la Registraduría al haber recolectado las firmas necesarias, pero le falta un paso. El Congreso todavía tiene que aprobar el llamado a las urnas, como también debe hacerlo al Corte Constitucional al decidir sobre la constitucionalidad de la propuesta.

Además de Motoa, los otros ponentes del texto son los senadores María Fernanda Cabal (Centro Democrático), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Alejandro Vega (Partido Liberal), Julio Chagüi (Partido de la U), Clara López (Pacto Histórico), Óscar Barreto (Partido Conservador) y Julián Gallo (Comunes).

El objetivo del referendo es añadir un inciso y un parágrafo transitorio al artículo 298 de la Constitución para que el recaudo de impuestos en cada departamento sea “de propiedad exclusiva de ellos”. “Sólo los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan”, agregaría la reforma.

El proyecto, en todo caso, es diferente a la reforma al Sistema General de Participaciones, cuya ley de competencias todavía no ha sido radicada. Aunque la iniciativa tuvo un respaldo fuerte del Legislativo, las demoras en esa radicación ponen en juego su entrada en vigencia.

