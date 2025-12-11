Nadia Blel renunció a presidencia del Partido Conservador: estas son las razones

Senadora Nadia Blel renunció a presidencia del Partido Conservador. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado, la senadora Nadia Blel anunció este jueves que renunció irrevocablemente a la presidencia del Partido Conservador. La congresista agradeció el respaldo de su bancada y aseguró que durante 17 meses ejerció el cargo en defensa de los valores del partido y la democracia.

“Hemos recorrido las regiones y conformamos un equipo de candidatos al congreso que representa lo más auténtico de nuestra identidad conservadora: personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso. Una lista equilibrada, con liderazgo territorial y respaldo ciudadano. Estoy segura de que los resultados electorales superarán las expectativas, porque cada paso que hemos dado ha sido con dedicación, con entrega y con un sentido de servicio que no conoce descanso”, aseguró Blel.

Lea también: Se conocen las primeras imágenes y diagnóstico del estado actual de los archivos del DAS

Con responsabilidad e inmensa gratitud, les comparto mi decisión. pic.twitter.com/BSacCrX7Fo — Nadia Blel Scaff (@nadiablel) December 11, 2025

De acuerdo con su comunicado, la decisión de dar un paso al costado se produce por la coyuntura electoral de cara al 2026. Según explicó, como será candidata al Senado, se concentrará en esa campaña y saldrá de la presidencia de la colectividad para competir en igualdad de condiciones con el resto de candidatos que aspiran a llegar al Capitolio.

La movida también se produjo en medio de los choques internos en las toldas conservadoras por la elección de una ficha presidencial. Blel, como presidenta, enfrentó la pelea entre una facción de oposición al Gobierno, representada por Efraín Cepeda, y otra más cercana al oficialismo, que incluso tiene participación en el Ejecutivo.

No se pierda: Petro vs. Trump: se calentó el cóctel verbal tras amenazas de acción directa de Washington a Bogotá

Este último sector respaldó la llegada al partido del excontralor Felipe Córdoba como precandidato presidencial, apuesta que generó la molestia de Cepeda, quien hasta hace unos meses figuraba como el principal alfil del partido para los comicios.

Al final, Córdoba logró un respaldo significativo en la bancada de la Cámara y de algunos integrantes de la dirección del partido y competirá por el aval. Este fuego amigo en el Partido Conservador incluso ha puesto en vilo la llegada de este sector a una consulta amplia de la derecha y la oposición para enfrentar al candidato del petrismo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.