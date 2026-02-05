Fajardo dice no a la consulta de centro: va directo a primera vuelta

El precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El precandidato Sergio Fajardo afirmó que irá directamente a primera vuelta. Con esta declaración Fajardo da un paso al costado de la Consulta de las soluciones, inscrita el día de ayer por Claudia López y Leonardo Huerta.

Noticias en desarrollo...

