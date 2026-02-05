Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Fajardo dice no a la consulta de centro: va directo a primera vuelta

Tras acercamientos para unirse a la llamada Consulta de la soluciones del centro político, Sergio Fajardo anunció que irá directo a primera vuelta.

Redacción Política
05 de febrero de 2026 - 12:39 p. m.
El precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
El precandidato Sergio Fajardo afirmó que irá directamente a primera vuelta. Con esta declaración Fajardo da un paso al costado de la Consulta de las soluciones, inscrita el día de ayer por Claudia López y Leonardo Huerta.

Noticias en desarrollo...

Por Redacción Política

