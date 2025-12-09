Gobierno lanza nuevo intento para salvar al cuestionado Ministerio de Igualdad en el Congreso

El presidente Gustavo Petro, junto a sus ministros Armando Benedetti (Interior) y Juan Carlos Florián (Igualdad) en una reunión con consejeros de juventud. También está Angie Rodríguez, directora del Dapre. Foto: Ministerio del Interior

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para la mañana de este martes está previsto que las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado se vuelvan a reunir para intentar tramitar el proyecto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscar un salvavidas jurídico para el Ministerio de la Igualdad, una cartera que se creó durante la actual administración y que ha estado rodeada de múltiples polémicas.

La razón de este debate es que la Corte Constitucional advirtió que hubo inconvenientes en el trámite legislativo cuando se le dio vida a esta cartera, por la cual ya han pasado tres ministros —la vicepresidenta Francia Márquez, Carlos Rosero y el actual Juan Carlos Florián—, y le dio un plazo al Ejecutivo para subsanarlos.

Más información: Vicepresidenta Márquez regresó a África: esta es la agenda que tiene hasta el 17 de diciembre

Y aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, viene trabajando en la búsqueda de los apoyos para que ese ministerio no se tenga de disolver, la oposición también ya se organizó y advirtió que dará el debate para que la iniciativa no pase.

En la Comisión Primera de Senado los ponentes son Clara López (Pacto Histórico), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Carlos Benavides (Pacto Histórico), Julio Elías Chagüi (La U), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Paloma Valencia (Centro Democrático), Fabio Raúl Amín (Liberal), Julián Gallo (Comunes) y Germán Blanco (Conservador).

Consulte aquí: Estas son las cabezas de lista al Senado por las que se decantaron los partidos mayoritarios

Y los de la Cámara son Karyme Cotes (Liberal), Pedro Suárez (Pacto Histórico), Delcy Isaza (Conservador), Gersel Luis Pérez (Cambio Radical), Hernán Cadavid (Centro Democrático), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Jorge Eliécer Tamayo (La U), Luis Alberto Albán (Comunes), Marelen Castillo y Orlando Castillo (curul de paz).

La oficialidad dice que hay ponencia positiva para avanzar y que, desde su óptica, es una cartera necesaria para profundizar proyectos y políticas que acaben con la desigualdad en diversos frentes. Pero la oposición, que también ya tiene el documento con el que busca el hundimiento de la iniciativa, advierte que esa cartera es un fortín burocrático que no ha dado resultados.

Es de su interés: Sube tensión entre el presidente Gustavo Petro y la institucionalidad de Antioquia

Entre las polémicas que han rodeado al Ministerio de Igualdad está la insistencia del Gobierno por nombrar a Juliana Guerrero, una joven de 22 años, como viceministra de Juventud. Pese a los múltiples intentos, que incluyeron ajustes a los requisitos para que el presidente nombre viceministros, su designación no se dio por, entre otras cosas, las irregularidades en su graduación como contadora de la Fundación Universitaria San José.

Además, su ejecución presupuestal es escasa. Tal y como lo contó El Espectador, a inicios de octubre, la cartera apenas había ejecutado el 1,9 % de un presupuesto que asciende a los COP 1,2 billones con una cifra de funcionamiento (COP 798.523 millones) que es mayor a la de inversión (COP 498.912 millones). En efecto, las demoras en la ejecución, en medio de la crisis fiscal a la que se enfrenta el país en 2026, podría golpear la discusión en el Congreso.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.