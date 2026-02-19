Felipe Córdoba renunció a su candidatura presidencial en el Partido Conservador, esto dijo

Felipe Córdoba, excontralor y precandidato presidencial por firmas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Ante la incertidumbre que todavía rodea la candidatura presidencial del Partido Conservador, un aspirante ya renunció. Se trata del excontralor Felipe Córdoba, quien presentó una carta al líder de esa colectividad, Efraín Cepeda, para dimitir del proceso de las toldas azules.

En su misiva, asegura que la decisión “no obedece a decisiones personales, sino a una reflexión responsable sobre las condiciones políticas y las reglas de juego que han venido cambiando en el camino”. En esa línea, apunta que las decisiones recientes en el partido frente “a los mecanismos de selección y a la no participación en escenarios de consulta” modificaron “sustancialmente” las condiciones bajo las cuales ingresó a la contienda interna.

“En distintos espacios expresé públicamente mi llamado respetuoso a reconsiderar esta posición, convencido de que Colombia necesita procesos abiertos, democráticos y conectados con el sentir ciudadano. Lamentablemente, ese llamado no tuvo respuesta, lo que me obliga, con coherencia y responsabilidad, a tomar esta decisión”, se lee en la carta.

En todo caso, fue claro en que no desistiría de la carrera a la Presidencia. Según expresó, seguirá con el movimiento ciudadano “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba”, la iniciativa que presentó ante la Registraduría con 1,3 millones de firmas que superaron el umbral requerido por la Registraduría.

Con esto, se abre una nueva brecha en la decisión entre las toldas conservadoras. Por el momento, no hay una dirección clara y, según fuentes que hablaron con El Espectador, se espera que la decisión sea dejar en libertad para tomar una decisión.

“Hoy hay un limbo”, indicó uno de los congresistas del Conservador que pidió mantenerse bajo anonimato. “Hoy parece que todo el mundo está haciendo lo que da la gana. Hoy todo el mundo entra en contacto con todos los candidatos y el partido no pareciera tener un norte”, agregó esa misma persona.

