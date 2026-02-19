En vivo: Así van las marchas convocadas por el Gobierno para defender el salario mínimo

Varios sindicatos hacen presencia en las marchas de este 19 de febrero en Bogotá. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En medio de las tensiones que surgieron tras el fallo del Consejo de Estado que ordenó la suspensión temporal del decreto que dejó el salario mínimo en COP 2 millones (incluyendo el auxilio de transporte"), el Gobierno impulsó una nueva cita en las calles. Desde la Plaza de Bolívar, se espera que el presidente Gustavo Petro dé un nuevo discurso sobre ese tema, en una línea que ha mantenido contra las decisiones de las altas cortes adversas a su administración.

“Este jueves las y los espero en todas las plazas públicas del país. Por el salario vital y la libertad de voto. Estaré en la plaza de Bolívar de Bogotá”, aseguró Petro en X.

Desde sus diversas publicaciones al respecto, el mandatario invitó a que los manifestantes se concentraran en plazas de todas las ciudades colombianas y frente a los palacios de justicia. Sumado a esa estrategia de manifestaciones, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que hay recursos jurídicos que se están alistando en defensa de ese aumento del mínimo. Este miércoles, por ejemplo, la Casa de Nariño presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, con el que se alegó que la medida excedía los límites legales y afecta el interés general.

La convocatoria ha venido, además, desde varias entidades del Estado. Todos los ministerios han mantenido activas sus redes recordando a la ciudadanía la cita en Bogotá. En ella, además del presidente, se esperan que estén presentes ministros, así como ciudadanos y sindicatos que han manifestado su apoyo al “Gobierno del cambio”.

Aquí puede seguir las manifestaciones en vivo:

Desde el mediodía están llegando manifestantes a la Plaza de Nariño. La cita estaba para las 2:00 p. m., sin embargo, desde algunas entidades del Estado tienen fijada la hora para las 4:00 p. m. Se espera que el mandatario Gustavo Petro hable en horas de la noche, acompañado de su gabinete.

⏳ Hoy no es un día más. Colombia vuelve a hacerse sentir.



No marchamos por moda. Marchamos porque el salario vital es dignidad.

Si el trabajo no alcanza, la voz sí.

Plaza de Bolívar

4:00 p. m.#ALasPlazasPorElSalarioVital #NiUnPesoMenos pic.twitter.com/QvgaWvlWmh — MinInterior Colombia (@MinInterior) February 19, 2026

