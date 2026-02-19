Rafaela Cortés fue elegida como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés (der.), fue elegida como la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos. Foto: Archivo Particular

La Federación Nacional de Departamentos (FND), una de las instancias de articulación entre los mandatarios regionales y con el Gobierno nacional, tiene una nueva cabeza. Es la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien reemplazará al dirigente del Córdoba, Erasmo Zuleta.

“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia. La verdadera estabilidad de nuestra Nación depende de una seguridad que se sienta en el territorio y de una paz electoral que garantice que el ciudadano pueda elegir sin miedo”, aseguró en su discurso.

Junto a ella también fue elegida la gobernadora del Tolima, Magali Matiz, como vicepresidenta; allí reemplazará a Nubia Córdoba, del Chocó. Ambas han mantenido una fuerte línea de oposición a la administración del presidente Gustavo Petro y han señalado una falta de apoyo en las regiones en materia de seguridad e inversión.

👏¡La @FNDCol tiene nuevo Consejo Directivo! Le damos la bienvenida a la gobernadora @RafaelaCortesZ @GobMeta elegida como presidenta y a la gobernadora @AdrianaMatizTol @gobertolima como vicepresidenta. pic.twitter.com/DKi1VGe1Z7 — FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) February 19, 2026

Además, hay otros cinco gobernadores que entrarán a jugar un papel clave este año, como parte del consejo directivo de la FND. Allí estarán Óscar Sánchez (Amazonas), Elvia Milena Sanjuan (Cesar), William Villamizar (Norte de Santander), Andrés Julián Rendón (Antioquia) y Octavio Guzmán (Cauca).

La FND ha sido una instancia de articulación con el Gobierno y, en los últimos meses, las discusiones han girado en torno al tema económico. Alrededor de la emergencia económica hubo un encuentro con el Ministerio de Hacienda de Germán Ávila después de que un grupo de gobernadores se declarara en “rebelión” y afirmaran que analizarían las vías jurídicas para no aplicar la medida.

