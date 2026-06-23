Estos son los nombres que están en el sonajero ministerial de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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En medio de los escrutinios nacionales de la votación de la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella atendió este martes una agenda que estuvo cargada de conversaciones y mensajes a varios líderes políticos internacionales que celebraron su victoria, pero también de diálogos con su círculo más cercano con miras a definir el equipo que lo acompañará en el gobierno. El presidente electo ha sostenido reuniones de trabajo para evaluar los perfiles que encajarían en las diversas carteras ministeriales y entidades claves, lo que coincide con la definición de los detalles del empalme.

Aunque aún no se conoce ninguna designación oficial, pues de hecho ni siquiera se ha avanzado en el proceso de contactos con el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, ya hay varios nombres que, de acuerdo con voces de la campaña, estarán fijos en el primer círculo del poder de De la Espriella. Entre estos, los que más suenan son los de Rodrigo Lara, Mauricio Gómez, Efraín Cepeda, Indalecio Dangond, Elsa Noguera, Jaime Andrés Beltrán, Joaquín Gutiérrez, Carlos Alonso Lucio, entre otros.

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Varias de estas decisiones dependerán de lo que ocurra con la conformación de una coalición de gobierno. Hasta el momento, Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo de la bancada de Salvación Nacional y, como se confirmó este martes, con el apoyo del Centro Democrático, que anunció que será partido de gobierno. Esto, sin embargo, se produce en medio de las tensiones de algunas figuras del colectivo, particularmente el expresidente Álvaro Uribe, con uno de los estrategas de la campaña ganadora, Carlos Suárez.

Este diario conoció que en la reunión que sostuvieron los congresistas del Centro Democrático este martes, varios señalaron que no se podía culpar al presidente electo de lo que haga Suárez. Por otra parte, se habló de incluir en las conversaciones con la campaña de Defensores de la Patria el tema de la elección del próximo presidente del Senado. Muchos aseguran que un aliado del Partido de la U, Alfredo Deluque, sería el más opcionado, pero a la conversación entraron nombres como los de los congresistas Esteban Quintero, Christian Garcés, Andrés Forero, entre otros.

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Por lo pronto, desde el Centro Democrático se designó a varios senadores y representantes a la Cámara para avanzar en los diálogos en busca de acuerdos para la conformación de las mesas directivas del Congreso y de las comisiones constitucionales. Muy seguramente a esta discusión entrarán fuerzas como las de Cambio Radical y el Partido Conservador, que desde hace varios meses respaldan a De la Espriella.

Se sabe que De la Espriella ya ha tenido reuniones de casi ocho horas en las que se han revisado hojas de vida para los ministerios. Con el avance de los diálogos siguen apareciendo nombres, como por ejemplo los de María Claudia Lacouture, que suena para ser embajadora en Estados Unidos, o María Fernanda Suárez y Carolina Restrepo Cañavera, que entrarían a los equipos económicos. Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, también entró al sonajero como posible directora del ICBF.

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