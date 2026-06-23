Cercanos a Cepeda reconocen derrota en elecciones: “el acuerdo nacional es necesario”

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan este 21 de junio la segunda vuelta presidencial. Foto: Juan Barreto - AFP

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Mientras el Consejo Nacional Electoral avanza en el escrutinio final de las elecciones de segunda vuelta, en la campaña de Abelardo de la Espriella ya ajustan detalles para asumir el poder, lo que incluye conformar el equipo de gobierno. Entre tanto, en las toldas de la izquierda, aunque el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda no han reconocido resultados, varios de sus alfiles sí lo hicieron.

Uno de los primeros fue el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien se sumó a la campaña de Cepeda para tender puentes con otros sectores. El también jefe de En Marcha reconoció la victoria de De la Espriella, recordó el margen estrecho y resaltó los niveles históricos de participación ciudadana.

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“Felicitaciones al presidente electo por su elección. Poco menos de la mitad de los colombianos escogió la opción de la vida y la paz de nuestro candidato. El gran desafío ahora es superar una división profunda del país que nos impide enfrentar con éxito los grandes desafíos en salud, seguridad, energía y servicios públicos”, aseguró.

Cristo insistió en que, tras este panorama que dejan los comicios, es necesario volver a hablar de un acuerdo nacional. “Por el bien de nuestro país le deseo éxitos al nuevo jefe de Estado en su gestión. El sistema de pesos y contrapesos diseñado en la Constitución del 91 funciona y seguirá garantizando la separación de poderes y nuestra estabilidad institucional”, agregó.

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Otro de los que habló fue Alfredo Saade, embajador del gobierno de Gustavo Petro en Brasil y exjefe de gabinete. “Las urnas han hablado con claridad, y yo soy demócrata. La democracia no es un discurso para los días de victoria, es una conducta para los días de derrota. Por eso no seré obstáculo para el progreso de Colombia. En este momento pongo a disposición mi renuncia al cargo a partir del 6 de agosto, como debe ser”, aseguró.

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara y congresista avalado por la Alianza Verde, señaló que también acepta los resultados y que está “dispuesto a apoyar lo bueno”. Según el representante, defenderá las reformas sociales del gobierno saliente y la agenda de los colombianos que votaron por el proyecto de Cepeda.

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Otro congresista del petrismo que reconoció la derrota es Agmeth Escaf, quien pasará de la Cámara al Senado en la próxima legislatura. “Le deseo mucha sabiduría para gobernar un país dividido en dos. Será un reto enorme y espero que esté a la altura del cargo por el bien de Colombia. No ganó de manera contundente y mucho menos aplastante”, le dijo a De la Espriella.

Se espera que la victoria del abogado se confirme oficialmente este miércoles, cuando el CNE retomará los escrutinios, que ya avanzan a buen ritmo y sin ningún desfase significativo con los datos del preconteo.

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