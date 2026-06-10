Movida electoral: De la Espriella y Cepeda movilizan a sus seguidores en giras regionales

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: El Espectador

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En la última semana de eventos masivos para la campaña hacia la segunda vuelta del 21 de junio, Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) están enfocados en giras regionales. Todo con miras a fortalecer sus bases en los lugares en los que no lograron la votación esperada el pasado 31 de mayo.

Por ello es que en estos días De la Espriella ya ha estado tanto en Cartagena como en Montería, donde ha instado a la ciudadanía a votar por él, el candidato costeño de la contienda. Desde esas ciudades también respondió a la decisión judicial que le dio un plazo de 24 horas a su campaña para retirar de cualquier propaganda política los símbolos patrios y llamó a sus seguidores a seguirlos usando.

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También le envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a respaldarlo a través de un mensaje a través de Truth Social y en respuesta a las críticas que lanzó el mandatario Gustavo Petro por la injerencia de la Casa Blanca en el proceso electoral. A través de su cuenta de X, De la Espriella le agradeció por su “apoyo irrestricto” y afirmó que deben “cuidar la democracia”.

“Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos. Nuestros países comparten valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley. Juntos libraremos una guerra frontal y sin concesiones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y todas las estructuras que amenazan la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos. No habrá espacio para la impunidad ni para quienes pretenden someter a nuestras naciones mediante la violencia y el miedo”, dijo.

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Por su lado, Iván Cepeda viajó a Medellín y desde Carabobo Norte les habló a sus seguidores y les pidió seguir apoyando su proyecto político. En la mañana estuvo en una entrevista en 6AMW, desde donde defendió la gestión del “Gobierno del cambio” y afirmó que “supera a muchos otros”.

En todo caso, tanto él como Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial, se han referido a la posibilidad de un debate. Ambos defienden que este espacio se realice únicamente entre Cepeda y De la Espriella, y la senadora volvió a hablar del tema frente a un mensaje de su contrincante, José Manuel Restrepo, y aseguró que está enfocada en “debatir con el pueblo”.

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Este miércoles, además, se publicó una nueva encuesta de Atlas Intel sobre la intención de voto en la segunda vuelta. Frente a la pregunta de por quién votarán los encuestados este 21 de junio, el abogado se posiciona como el delantero y obtiene un 52,2 % frente al senador, quien tuvo el 44,5 %. El voto en blanco estuvo en el 2,6 %. Además, frente a la pregunta de a cuál de los dos rechaza más como presidente de Colombia, Iván Cepeda obtuvo el 51,7 % y Abelardo de la Espriella el 46,6 %. El 1,7 % dijo que rechazaba igual a los dos.

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