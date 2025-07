Continúa choque por zona binacional con Venezuela: “La creación de una Cuba grande”

Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras un memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela sobre una “zona binacional”, continúan los choques entre el Gobierno y la oposición por el alcance del documento. Desde la Casa de Nariño han explicado que se trata de algo “económico, no militar”, pero desde el sector opositor aseguran que podría poner el riesgo la soberanía.

El expresidente Álvaro Uribe dijo este sábado que se trata de un “avance en la creación de una Cuba grande”. En esa línea, criticó que los departamentos fronterizos que estarían incluidos en ese acuerdo no han recibido ayuda del Gobierno nacional, y el presidente Gustavo Petro “se los quiere entregar a la tiranía de Maduro”.

Sugerimos: Cancillería recibirá colombianos deportados de Ecuador y protestó por “gesto inamistoso”

“Y entonces, esa entrega que se va a hacer de tres departamentos a una tiranía, en una alianza que está llamada a no tener instituciones, a no tener reglas, a no tener justicia, a no tener vía de salida, como no tiene el comunismo que ha creado la tiranía de Maduro”, apuntó. Y finalizó: “Tenemos que rechazar esa zona binacional”.

Zona binacional con el corrupto Maduro: el avance en la creación de una Cuba grande. pic.twitter.com/kaxaltdMCq — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 26, 2025

El jefe de Estado se había referido a estas críticas este viernes. A través de su cuenta de X, apuntó que se trata de una “histeria de la extrema de derecha que cree que una zona binacional es una cesión de soberanía”.

Le puede interesar: Canciller (e) mantuvo reunión con diplomáticos de Colombia en EE.UU.

“Decenas de miles de años de historia y de prehistoria muestran que hay que ayudarse entre vecinos, no matarse entre vecinos, y menos dejarle el vecindario al extranjero”, escribió.

A la histeria de la extrema derecha que cree que una zona binacional es una cesión de soberanía, les digo: la humanidad solo ha sobrevivido en el planeta Tierra, ayudándose y la ayuda es entre familias y entre vecinos.



Decenas de miles de años de historia y de prehistoria… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 25, 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló en declaraciones a medios que es un acuerdo que permitirá ampliar la oferta en materia de educación y salud, permitiendo el ingreso de personas venezolanas. Además, en materia económica, podría facilitar el transporte, así como el comercio entre los dos países.

Lea también: Citan a debate de control político a ministra de Transporte: por qué deberá responder

¡NO ES MILITAR! La zona binacional es netamente un tema económico y para fortalecer salud y educación entre Colombia y Venezuela. pic.twitter.com/XWZTnoic9e — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 26, 2025

Los pormenores de ese acuerdo, revelado por W Radio, incluyen cooperación en materia de cultura, educación, salud, comercio y turismo. Además, establece un procedimiento especial para el sector agroalimentario, incluyendo productos como café, frutas tropicales, musáceas, cacao, caña de azúcar, tubérculos, ganadería y producción láctea. El memorando es claro en que no limita ni condiciona las decisiones soberanas de cada país.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.