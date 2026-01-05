¿Hasta cuándo tienen tiempo colombianos en el exterior para cambiar su puesto de votación?

La votación para el Congreso es el próximo 8 de marzo y para Presidencia en 31 de mayo de 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Registraduría Nacional anunció que habilitó un enlace para que los colombianos en el exterior puedan actualizar su puesto de votación o inscribir su cédula si no se encuentran en el censo electoral. Con el propósito de participar en la elección a Congreso y presidenciales qué tendrá lugar el próximo 8 de marzo y 31 de mayo, respectivamente. Los connacionales podrán ejercer su derecho al voto en el exterior en un periodo de la semana previa a la elección.

La herramienta permite a los colombianos en el exterior validar su identidad mediante biometría facial. El trámite deberá adelantarse desde un teléfono móvil. Además la Registraduría afirma que esta plataforma sólo es accesible desde el exterior y para puestos ubicados fuera del país.

Quiénes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones Legislativas y presidenciales. sin embargo, aquellos que lo hagan a partir del 9 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 sólo podrán votar en las dos vueltas presidenciales y no tendrán posibilidad de marcar su voto para el Congreso.

Un trámite que dista al de los colombianos residentes, quiénes solo pueden hacerlo en puntos autorizados por la Registraduría hasta el próximo jueves 8 de enero.

En caso de que el procedimiento de reconocimiento facial desde el celular no sea exitoso, el ciudadano deberá acudir al consulado de Colombia más cercano para realizar el trámite, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital (en su versión física o en el dispositivo móvil) o el pasaporte colombiano vigente.

El registrador, Hernán Penagos, quien presentó la herramienta el día de hoy, 5 de enero, afirmó: “Queremos que los colombianos que residen fuera del país, que se estima son unos 4,7 millones, cambien su puesto de votación de forma fácil, rápida y segura. De esta manera, contribuimos a aumentar los niveles de participación de los connacionales en el exterior en los procesos electorales colombianos, que históricamente es muy baja. Recordemos que las votaciones en el exterior inician el lunes previo a las elecciones y la invitación es a que ejerzan su derecho al voto con anticipación”.

A la fecha, 1.096.368 colombianos en el exterior están habilitados para votar. Un 12,7 % más de los ciudadanos habilitados para votar en la elección presidencial de 2022, cuando eran 972.764 connacionales, según datos de la cancillería.

Puede ingresar al link por medio de la página web y dar clic donde dice ‘Inscripción en el exterior’. Allí será redirigido a la plataforma en la cual podrán actualizar su puesto de votación.

