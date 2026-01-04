“Hay precandidatos que intentaron hacer trampa mediante recolección de firmas”: Registrador

Registrador Nacional, en la redacción de El Espectador. Foto: Terumoto Fukuda

Los 22 precandidatos presidenciales que buscan la elección por firmas, tenían hasta el pasado 17 de diciembre de 2025 para presentar las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional. Mediante este mecanismo pretenden lograr el aval político de sus candidaturas en este año electoral.

Según la Registraduría se presentaron alrededor de 28 millones de firmas, lo que representa casi el triple de las firmas presentadas en las elecciones de 2022. Entre los precandidatos que mayor número de firmas presentaron están Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo y Mauricio Lizcano.

La Registraduría tiene hasta el próximo 21 de enero para dar a conocer quiénes lograron el aval político de sus candidaturas, para el que deben tener como mínimo 635.000 firmas aprobadas y verificadas por el ente registrador.

En entrevista con El Espectador, el registrador Hernán Penagos, afirmó que varios candidatos intentaron hacer trampa presentando fotocopias y formularios en blanco.

“Uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. No es justo que hagan trampa de esa manera y tampoco lo es que se ponga a la Registraduría a revisar 800.000 firmas para después ver que muchas son fotocopias o formularios diligenciados a través de diferentes impresoras para de alguna manera burlar a la Registraduría”, sostuvo Penagos.

Además, el registrador aseguró que encontraron cerca de 600.000 formularios que ni siquiera estaban diligenciados. “Es un mecanismo democrático, el de las firmas, y hay que cuidarlo”, manifestó.

Frente a la inmensa tarea de revisar esos 28 millones de firmas para determinar cuáles tienen validez, Penagos afirmó que desde la Registraduría cuentan con una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que ayuda dentro del proceso.

“También tenemos más de 500 supernumerarios trabajando y un equipo de grafólogos revisando esos datos. De aquí al 21 de enero tenemos que terminar con esa revisión. Ya sabemos que lo vamos a lograr y lo estamos haciendo con mucha seriedad y con mucho rigor. Pero sí se trata de una exigencia monumental”, expresó el registrador.

Por último, según lo mencionado por Penagos a El Espectador, la Registraduría tiene planeado comenzar a anunciar quiénes son los precandidatos que cumplen con los requisitos para el aval político desde el lunes 5 de enero.

